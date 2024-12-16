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    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    83 комментария
    16 декабря 2024, 16:18 • Новости дня

    Обвиняемый в деле о сухпайках отказался признать вину

    Ковалевич не признал вину в деле о некачественных сухпайках для армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич, обвиняемый в деле о некачественных сухпайках, отказался признать вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Заседание проходило в Басманном суде Москвы, где обсуждалось продление меры пресечения. Следователь отметил, что обоснованность обвинений подтверждается материалами дела, включая свидетельские показания и экспертизы, пишет ТАСС.

    По версии следствия, некачественные сухпайки поставлялись в войска по завышенной стоимости даже в условиях специальной военной операции. В рационах якобы заменялась говядина на курятину и свинину, снижалась энергетическая ценность. Экспертиза установила, что продукция не соответствовала техническим условиям и была запрещена к использованию.

    Дело расследуется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Обвиняемыми проходят совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, находящиеся под стражей. Бизнесмен Игорь Котельников, также обвиняемый, умер в СИЗО.

    В качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Срок следствия по делу продлен до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания АО «Грязинский пищевой комбинат» для Минобороны остается невозмещенным. Следствие устанавливает точный ущерб по этому делу, и суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых. Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал ей в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.

    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МО: Российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему Украины

    Белоусов заявил о значительном уроне ВПК Украины от российских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские высокоточные удары нанесли значительный ущерб оборонному комплексу Украины и его энергосистеме, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что высокоточное оружие России нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, а также связанной с ним энергетической системе, передает РИА« Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» проявила хирургическую точность в специальной военной операции на Украине, успешно поражая заданные цели. Сообщалось, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    16 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Белоусов заявил о признании США России постоянной угрозой безопасности

    Белоусов: США считают Россию постоянной угрозой безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США обозначили Россию источником постоянной угрозы и продолжают наращивать элементы своей противоракетной обороны.

    Белоусов заявил, что Соединенные Штаты Америки признали Россию источником «непосредственной и постоянной угрозы». Как сообщает РИА Новости, заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что такие оценки усиливаются на фоне укрепления американской глобальной системы противоракетной обороны.

    Белоусов отметил, что продолжает увеличиваться боеспособность американских элементов ПРО, что представляет дополнительную угрозу для России. «Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США», – заявил министр.

    Кроме того, по словам Белоусова, решения на саммите НАТО и доктринальные документы свидетельствуют о возможности военного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие десятилетия. «Деятельность министерства обороны строится с учетом обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

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    16 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году

    Белоусов: Производство ракетного комплекса «Орешник» увеличат в следующем году

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году необходимо масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», а в ближайшие пять лет внедрить новые системы с улучшенными характеристиками, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

    Андрей Белоусов заявил о необходимости масштабирования производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в следующем году.

    В ходе своего выступления на итоговой коллегии министр отметил, что в ближайшие пять лет необходимо ввести комплексы с новыми качественными характеристиками, включая улучшенные параметры точности, помехозащищенности и дальности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» будет налажен в ближайшее время.

    Министр обороны Белоусов сообщил, что российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему на Украине.

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    16 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Реставратор Соловецкого архипелага получил срок за мошенничество

    Суд приговорил реставратора объекта на Соловецких островах к пяти годам колонии за мошенничество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд вынес приговор реставратору, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

    Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии реставратора одного из объектов культурного наследия островов Соловецкого архипелага Николая Белякова за мошенничество. ТАСС сообщает, что Беляков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры России Павел Мосолов признал вину по делу о хищении более 20 млн рублей, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря.

    Патриарх Кирилл призвал российские власти ограничить посещение Соловецкого архипелага туристами для защиты экологии, отметив также строительство парковки для самолетов, что может повлиять на духовную жизнь.

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    16 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин: Власти Украины, видимо, снизят мобилизационный возраст до 18 лет

    Путин назвал преступлением снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться преступлением украинских властей и не повлияет на ситуацию на поле боя, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти, вероятно, снизят возраст для мобилизации до 18 лет, передает ТАСС.

    «Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай «гитлерюгенд», ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно», – заявил Путин.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мобилизацией украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

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    16 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Минобороны решило усилить статус офицерского корпуса

    Белоусов рассказал о планах Минобороны по укреплению престижа офицеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о планах укрепить авторитет офицерского корпуса и модернизировать систему военных вузов, включая переоснащение учебных заведений современными вооружениями и техниками.

    По его словам, Министерство обороны России планирует укрепить авторитет и социальный статус офицерского корпуса, пишет ТАСС.

    Белоусов заявил о важности повышения престижа военной службы и возвращения лучших традиций русской и советской армий. Он подчеркнул необходимость формирования стандартов морально-этических качеств офицеров и возрождения кодекса чести.

    Министерство также намерено обновить перечень военно-учетных специальностей и модернизировать систему военных вузов. Белоусов отметил, что новые вооружения и характер будущих военных действий требуют подготовки специалистов для новых военных профессий. Это предполагает переоснащение учебных заведений современными вооружениями и тренажерами.

    Важным шагом станет модернизация материально-технической базы военных вузов и укомплектование преподавательского состава офицерами с боевым опытом. В настоящее время в ведомстве числится 39 военно-учебных заведений, включая новое Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тыс. офицеров, что должно удовлетворять кадровые потребности армии в условиях прогнозируемых конфликтов.

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    16 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО

    Путин: ВС России с начала года освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО

    Путин сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России.

    «В этом году Вооруженные силы России освободили 189 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Хочу сердечно поблагодарить наших героев – солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества», – цитирует ТАСС Путина.

    «Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», – заявил президент.

    Ранее российские войска в ДНР освободили населенный пункт Елизаветовка.

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    16 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин: Поток добровольцев в России не прекращается, более 430 тысяч заключили контракт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии.

    «В прошлом году свыше 300 тыс. наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. В этом году на данный момент – уже свыше 430 тысяч», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    «И этот поток фактически добровольцев не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    16 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин: Россия откажется от ограничений на РСМД при развертывании США такого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США начнут развертывание такого вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Соединенные Штаты приступят к развертыванию такого оружия», – цитирует ТАСС Путина.

    «Планы США по размещению высокоточных средств средней дальности вызывают серьезную обеспокоенность, Россия будет комплексно реагировать на возможное развертывание американских РСМД в Европе и Азии», – добавил он.

    Путин заявил, что представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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