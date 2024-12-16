Обвиняемый в деле о сухпайках отказался признать вину

Ковалевич не признал вину в деле о некачественных сухпайках для армии

Tекст: Денис Тельманов

Заседание проходило в Басманном суде Москвы, где обсуждалось продление меры пресечения. Следователь отметил, что обоснованность обвинений подтверждается материалами дела, включая свидетельские показания и экспертизы, пишет ТАСС.



По версии следствия, некачественные сухпайки поставлялись в войска по завышенной стоимости даже в условиях специальной военной операции. В рационах якобы заменялась говядина на курятину и свинину, снижалась энергетическая ценность. Экспертиза установила, что продукция не соответствовала техническим условиям и была запрещена к использованию.

Дело расследуется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Обвиняемыми проходят совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, находящиеся под стражей. Бизнесмен Игорь Котельников, также обвиняемый, умер в СИЗО.

В качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Срок следствия по делу продлен до марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания АО «Грязинский пищевой комбинат» для Минобороны остается невозмещенным. Следствие устанавливает точный ущерб по этому делу, и суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых. Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал ей в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.