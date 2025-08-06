Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Экспертиза дала заключение об алкоголе в крови комментатора Гришина в момент гибели
Вдова комментатора Гришина сообщила об отсутствии алкоголя в крови мужа при гибели
Вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия опровергла слухи о гибели мужа в состоянии опьянения, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.
Судебно-медицинская экспертиза не выявила признаков алкогольного опьянения у спортивного комментатора Александра Гришина на момент его смерти, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказала вдова Гришина Анастасия.
Она подчеркнула в сториз на странице мужа в социальной сети, что у нее на руках есть официальное заключение, подтверждающее отсутствие алкоголя в крови комментатора.
Анастасия резко раскритиковала некоторых журналистов за распространение ложных и непроверенных сведений о причинах гибели супруга. Она заявила: «Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения».
По факту смерти Александра Гришина проводится доследственная проверка. По предварительной информации, Гришин погиб ночью в Подольске, когда переходил железную дорогу в неположенном месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, правоохранители отказались возбуждать дело о гибели комментатора Гришина.