Рекордное число россиян подало заявки на конкурс «Знание.Лектор»

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2025 году конкурс собрал 20 тыс. 607 заявок из всех регионов страны, сообщило российское общество «Знание». Среди участников конкурса есть представители спецоперации на Украине, руководители органов власти и представители патриотических и волонтерских движений. Рейтинг регионов по числу заявок возглавили Москва, Петербург, Московская область и Татарстан, а также Приморский, Ставропольский и Краснодарский края.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил: «Мы в очередной раз обновили рекорд по количеству заявок на конкурс, и для нас это важный индикатор работы по масштабированию и популяризации просветительской деятельности. К нам присоединяется все больше людей, потому что они чувствуют важность передачи знаний, чувствуют в себе силы заниматься этим ответственным, общественно-важным делом. Для нас этот конкурс – кузница кадров, и мы с большим вниманием будем следить за его этапами. Всех победителей будем ждать в лекторском сообществе российского общества «Знание».

Среди конкурсантов отмечены 19 участников спецоперации, которые ведут просветительскую деятельность в зоне боевых действий и в своих регионах, в том числе проводят мастер-классы по тактической медицине, обучают оказанию первой психологической помощи и организуют военно-спортивные смены. 366 участников занимаются просвещением о целях и ходе СВО, среди них писатель Антон Чиж и музыкант Дмитрий Ришко.

В конкурсе принимают участие представители силовых структур, региональных органов власти и обладатели почетных званий, а также волонтеры и ученые. Более двух тысяч конкурсантов занимаются благотворительностью. В конкурсе представлены жители новых регионов, которые рассказывают о восстановлении Донбасса и особенностях исторического развития этих территорий.

Демографический состав участников разнообразен – от подростков до пенсионеров, среди них многодетные родители и жители сельской местности. Самой популярной номинацией стала «Карьера и саморазвитие». До 28 сентября продолжается прием заявок в спецноминации «Лучший преподаватель курса «Основы российской государственности», где победители будут определены в десяти направлениях и на онлайн-голосовании.