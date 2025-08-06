Глава МИД Кубы обвинил США в преследовании мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил американских политиков, негативно настроенных против республики, в запугивании и преследовании кубинских мигрантов, имеющих связи с Кубой, передает ТАСС. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы еще больше разобщить кубинские семьи. Он отметил, что «антикубинские политики, включая госсекретаря США, намерены еще больше разделить кубинские семьи», а для них «недостаточен ущерб, нанесенный мерами по экономическому удушью».

Кубинские власти регулярно обвиняют правительство США в враждебном отношении к мигрантам с Кубы. В Гаване говорят о случаях злоупотреблений со стороны американских пограничников, включая применение силы и запугивание кубинцев при отсутствии ответственности для сотрудников США.

Как отмечают кубинские СМИ, в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа отменила временный легальный статус для более чем 350 тыс. мигрантов с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. 24 апреля вступило в силу решение, отменяющее «гуманитарный пароль» для этих граждан, ранее выданный во времена президента Джо Байдена, что позволяло легальный въезд и проживание в США на срок до двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет депортации мигрантов наносит вред США. Администрация США рассматривает вопрос отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, возможно, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп депортировал более 100 тыс. мигрантов из США.