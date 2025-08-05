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Футболист Пономарев объяснил отказ сборной России играть против легионеров
Футболист Пономарев заявил о страхе сборной России проиграть легионерам РПЛ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал отсутствие товарищеских матчей между российской командой и легионерами Российской премьер-лиги, отметив опасение за результат.
Сборная России по футболу не проводит товарищеские встречи с командой легионеров Российской премьер-лиги из-за опасения проиграть и быть осмеянной, заявил Владимир Пономарев РИА «Новости».
Пономарев отметил: «Неоднократно рекомендовал собрать сборную России и команду легионеров РПЛ. Уверен, было бы интересно. Легионеры наверняка захотят доказать, что не зря занимают места российских игроков. Тем более, что получают огромные деньги – таких зарплат в Европе им точно не видать. А наши не планируют. Видимо, не хотят позориться. У нас слабая сборная, и выбирать особо не из кого – в каждой команде полно иностранцев».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и национальные сборные от международных турниров на неопределенный срок из-за событий на Украине. В результате российская сборная может проводить только товарищеские матчи.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, грузинский клуб решил оспорить в ФИФА трансфер футболиста в российскую команду.