Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.
Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.
По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.
Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.