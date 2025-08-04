Суд арестовал мужчину за убийство девушки в Балашихе

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 35 лет, его арестовали по обвинению в убийстве девушки и покушении на убийство еще одной женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Он останется под стражей до 2 октября.

После убийства первой девушки мужчина направил ружье на свою знакомую и угрожал ей расправой. Женщина схватилась за ружье, отодвинула ствол и смогла убежать с места происшествия.

Ранее в МВД сообщали, что в Балашихе задержан мужчина по подозрению в убийстве девушки.

По версии следствия, трагедия произошла в квартире после ссоры между погибшей и подозреваемым, который выстрелил в девушку из оружия. После убийства мужчина выбросил тело и оружие в озеро.