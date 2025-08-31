XVII военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» завершился в Москве

Tекст: Ирма Каплан

Музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади проходил при участии ведущих оркестров силовых ведомств России и коллективов из девяти зарубежных стран.

После перерыва на фестиваль снова прибыли ансамбли из Европы – исторические флагоносцы из итальянского города Кори и оркестр полиции МВД Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Также на сцену вышли гости из ОАЭ, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Зимбабве, Эфиопии и Буркина-Фасо, передает ТАСС.

«Зарубежные гости вообще восхищаются «Спасской башней», а нынешний фестиваль у нас особенный. Очень много представителей зарубежных стран приехали в Россию впервые. Они довольны посещением Москвы и будут уезжать с замечательными впечатлениями», – сказал генерал-майор Тимофей Маякин, главный военный дирижер.

Программы участников фестиваля были посвящены главным темам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти защитников Отечества. Зарубежные коллективы исполнили советские песни на Красной площади, в том числе «Смуглянку», «Журавли» и «Священную войну». Оркестр из Республики Сербской исполнил «На Дрину», «Марш козарских пролетариев» и «Катюшу».

Россию представляли оркестры Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Президентский оркестр ФСО исполнил исторические марши и произведения Александры Пахмутовой, а совместно с Президентским полком показал новые элементы строевой подготовки. В заключительный день более 1,5 тыс. музыкантов исполнили попурри из песен времен Великой Отечественной войны.

Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2006 года и считается старейшим военно-музыкальным фестивалем в стране. В 2023 году он не состоялся из-за пандемии и был перенесен на 2024 год.

