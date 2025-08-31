  • Новость часаСтало известно о повреждении энергетических объектов в Одесской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    WSJ выяснила, кто получает отчеты Уиткоффа о его визитах в Кремль
    ВС России значительно продвинулись в Сумской области
    Путин прибыл в Китай (видео)
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва переговоров по Украине
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    20 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    7 комментариев
    31 августа 2025, 12:27 • Новости дня

    Пушилин: Разведгруппы ВС России зашли в Димитров ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разведывательные подразделения Вооруженных сил России вошли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Как уточнил Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, «мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть», передает ТАСС.

    Также он отметил, что в районе Красноармейска ситуация осложнилась. По словам Пушилина, украинские силы перебрасывают туда значительное количество резервов и стараются удержать позиции несмотря на наступление российских войск. Глава ДНР добавил, что противник пытается сдержать темп продвижения российских подразделений.

    11 августа советник главыДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в ДНР.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска.

    30 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.

    Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.

    По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.

    В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

    Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    Комментарии (15)
    30 августа 2025, 16:54 • Новости дня
    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России

    Герасимов сообщил о блокаде Купянска и продвижении ВС России в зоне СВО

    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

    Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

    В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

    Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

    На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

    Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

    Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

    В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

    Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».

    Комментарии (14)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    Комментарии (8)
    31 августа 2025, 03:25 • Новости дня
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Комментарии (12)
    31 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:59 • Новости дня
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями

    Tекст: Антон Антонов

    Выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил он.

    Комментарии (7)
    30 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате создания зоны безопасности на Украине группировка «Север» взяла под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов в Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

    В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.

    В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.

    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.

    Комментарии (10)
    30 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области

    Российские войска освободили Камышеваху и выровняли фронт в ДНР

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска установили контроль почти над всей западной границей ДНР, выровняв фронт после освобождения поселка Камышеваха на стыке с Днепропетровской областью.

    Российские военные выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области благодаря освобождению поселка Камышеваха, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил: «Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью».

    По словам Кимаковского, теперь практически вся пограничная территория западной части ДНР находится под контролем российских военных.

    Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии Камышевахи под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения.

    Комментарии (9)
    30 августа 2025, 15:18 • Новости дня
    В ДНР завершили съемки фильма о помогавшем ВС России из тыла ВСУ американце

    Завершились съемки фильма о помогавшем России из тыла ВСУ американце Мартиндейле

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике завершились съемки документального фильма «Свой/Чужой» о Дэниэле Мартиндейле, который два года передавал координаты украинских военных объектов из тыла ВСУ российским военным.

    Съемки фильма «Свой/Чужой», в котором рассказывается история Дэниэла Мартиндейла, завершились в ДНР, передает ТАСС.

    Мартиндейл два года, начиная с февраля 2022 года, находился на территории, контролируемой ВСУ, и передавал российским военным сведения о расположении украинских объектов. Российские силы использовали предоставленную им информацию для ударов по инфраструктуре и военной технике противника.

    В октябре 2024 года Мартиндейл был эвакуирован из зоны боевых действий под селом Богоявленка и вывезен в Донецк. Позже он публично заявил о нежелании возвращаться в США, решив остаться в России и стать ее гражданином.

    Фильм снимался как часть международного проекта «Реверс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

    «В нашем фильме зритель увидит и услышит эту историю непосредственно от героя событий, сможет стать сопричастным ей. В этом, на мой взгляд, и есть настоящая сила документального кино», – заявил режиссер Василий Цимбал.

    По словам волонтера Живова, Мартиндейл представлял собой «русского разведчика американского происхождения», который осознанно выбрал российскую сторону, приняв ее ценности.

    История Мартиндейла стала иллюстрацией нового этапа формирования российской военной разведки: человек из другой страны целенаправленно встал на сторону России и помогал армии из вражеского тыла, отметил в Telegram-канале Живов.

    Картина посвящена вопросам выбора, подлинности и служения другим. Премьера киноленты состоится в Москве в ноябре 2025 года.

    Напомним, американец Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт на торжественной церемонии в представительстве ДНР в Москве.

    Мартиндейл заявил, что руководство Киева необходимо поставить на колени, как это сделали с Гитлером и его сторонниками в 1945 году.

    Комментарии (3)
    30 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ ночью

    Стало известно о поражении ключевых предприятий и аэродромов Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Массированный удар был совершен силами ВС России по объектам ракетной и авиационной промышленности, а также по военным аэродромам Украины, передает Telegram-канал Минобороны России. Все цели были поражены, заявили в ведомстве.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Сумской области, уничтожив до 185 военнослужащих, две бронированных машины, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районе Казачьей Лопани и Волчанска. Потери составили до 185 человек и несколько единиц техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение соединениям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника превысили 270 человек, уничтожены десять бронированных машин, семь артиллерийских орудий, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, уничтожено свыше 200 военнослужащих, две бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, ликвидированы два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения «Центр» улучшили положение на переднем крае, уничтожив до 405 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В Днепропетровской и Херсонской областях российские войска поразили соединения ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам хранения беспилотников и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба, четыре ракеты «Нептун» и 233 беспилотника. С начала СВО уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотников, 24 878 танков и других бронированных машин, 1 588 РСЗО, 29 088 орудий артиллерии и минометов, 40 681 единица военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек.

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 16:11 • Новости дня
    В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 40 квартир

    В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 40 квартир и 15 домов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса, сообщил глава района Савв Аскер.

    В результате ночной атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса, передает ТАСС. Глава района Савв Аскер сообщил, что основное повреждение касается остекления квартир.

    По его словам, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий, а власти оценивают материальный ущерб.

    Ранее глава региона Мурат Кумпилов информировал о пострадавшем человеке, которому была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое Курской области.

    В результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар.

    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 08:15 • Новости дня
    Десантник ВС России рассказал о бегстве грузинских наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузинские наемники, столкнувшись с российскими десантниками, предпочитали не вступать в бой и быстро отходили с позиций, сообщил десантник, командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» ВС России с позывным «Гулаха».

    «Гулаха» рассказал, что грузинские наемники ВСУ стараются избегать прямого стрелкового боя при встрече с российскими военными, передает РИА «Новости». По его словам, наемники прибывают на Украину ради денег и, столкнувшись с боем, быстро отступают.

    «Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наемники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», – заявил «Гулаха».

    Штурмовик также отметил, что грузинские наемники почти никогда не сдаются в плен, а в случае угрозы либо погибают, либо бегут. Вместе с тем он подчеркнул, что амуниция наемников превосходит оснащение мобилизованных бойцов ВСУ: у них более качественная экипировка и легкие бронежилеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России суд приговорил грузинского наемника Элисашвили к заочному лишению свободы. Ранее суд в России утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Грузинские наемники, воевавшие за ВСУ, планировали убийства руководителей Грузии.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о разоблачении Белым домом «поджигателей войны» из ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев: Белый дом разоблачил поджигателей войны из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что даже в США стали замечать затягивание урегулирования конфликта на Украине со стороны европейских лидеров.

    Европейские лидеры затягивают конфликт на Украине, и даже в США это стало очевидно, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию портала Axios, передает РИА «Новости».

    «ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Портал Axios сообщил. что источники в Белом доме отметили, что европейские лидеры мешают украинскому урегулированию.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Рогов объяснил отказ Зеленского от мира личными мотивами

    Рогов заявил о желании Зеленского зачистить политическое поле Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов обвинил Владимира Зеленского в затягивании мирных переговоров из-за стремления устранить политических соперников и удержать полный контроль над страной.

    Владимир Зеленский затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине из-за личных интересов, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    Рогов утверждает, что Зеленский продолжает боевые действия и намерен оттягивать мирный процесс до завершения зачистки политического поля, чтобы установить гарантированный контроль над внутренней ситуацией в случае проведения выборов.

    «Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится», – заявил Рогов.

    Рогов также отметил, что Зеленский по-прежнему надеется удержать фронт и не допустить потери крупных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрепление в украинском законе термина «рашизм». Страны Запада обсуждают условия предоставления гарантий безопасности для Украины и не могут прийти к единой позиции. Турецкий президент подтвердил намерение Анкары поддерживать переговорные инициативы между Москвой и Киевом.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, 11 аппаратов были сбиты над Волгоградской областью, еще восемь – над Ростовской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников в ночь на субботу над рядом российских регионов и Черным морем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Польских байкеров задержали после провокации у мемориала в Тверской области
    Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы (видео)
    Британцы заявили об отказе защищать страну в войне
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями
    Десантник ВС России рассказал о бегстве грузинских наемников ВСУ
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации