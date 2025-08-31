Пушилин: Разведгруппы ВС России зашли в Димитров ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, «мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть», передает ТАСС.

Также он отметил, что в районе Красноармейска ситуация осложнилась. По словам Пушилина, украинские силы перебрасывают туда значительное количество резервов и стараются удержать позиции несмотря на наступление российских войск. Глава ДНР добавил, что противник пытается сдержать темп продвижения российских подразделений.

11 августа советник главыДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в ДНР.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска.