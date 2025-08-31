Моди заявил о готовности Индии развивать отношения с Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА Новости, встреча Моди и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита ШОС, проходящего в китайском Тяньцзине с участием более 20 лидеров. Нарендра Моди подчеркнул, что Индия намерена строить отношения с Китаем на основе взаимного доверия, уважения и чуткости.

В ходе беседы он заявил: «Мы полны решимости развивать наши отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и чуткости». По словам Моди, предыдущие переговоры с лидером КНР на саммите БРИКС в Казани в прошлом году были очень плодотворными и придали позитивный импульс развитию сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай подтвердил готовность работать над укреплением отношений с Индией. Диалог между Пекином и Дели возобновился после письма Си Цзиньпина премьеру Индии Нарендре Моди. Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки.