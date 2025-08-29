Китай подтвердил готовность работать над укреплением отношений с Индией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайское министерство иностранных дел заявило, что укрепление отношений между Китаем и Индией отвечает интересам обеих стран, пишет Bloomberg.

В пятницу ведомство подчеркнуло, что «улучшение китайско-индийских отношений – это общая цель и результат совместных усилий обеих сторон». Также власти Китая отвергли слухи о «секретной дипломатии», пояснив, что между странами идет лишь обычное взаимодействие и коммуникация.

По данным издания, Пекин предпринимал попытки наладить контакт с Нью-Дели в марте, чтобы прояснить перспективы сближения. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо президенту Индии Драупади Мурму, выразив обеспокоенность возможными соглашениями Индии с США, способными навредить интересам Китая.

В МИД КНР отметили, что после встречи Си и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казани в октябре прошлого года отношения начали восстанавливаться. Ведомство добавило, что власти обеих стран «добросовестно выполняют договоренности лидеров, возобновили институциональный диалог и проводят регулярные контакты».

Сближение ускорилось в последние месяцы: стороны согласились на шаги по урегулированию приграничного конфликта, а Моди впервые за семь лет посетит Китай в эти выходные. Ожидается, что он проведет отдельную встречу с Си на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Издание Global Times в редакционной статье заявило, что потепление между Китаем и Индией имеет стратегический и экономический смысл и связано с изменениями в геополитике. Газета добавила, что обе страны, как «двигатели экономического роста Азии» и члены SCO, BRICS и G20, имеют общую задачу – сделать международный порядок более демократичным и справедливым.

