    Отмщение Украине Венгрия начала с легендарного боевика
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия
    Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    Волочкова осудила Борисову за пластические операции 16-летней дочери
    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Оппозиционный экс-премьер Грузии Гахария сбежал в Германию
    Госдеп одобрил продажу Украине услуг Starlink и обслуживания ЗРК Patriot
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    5 комментариев
    30 августа 2025, 15:53 • Новости дня

    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине

    Офис премьера Венгрии Орбана оценил потери от конфликта на Украине в 22,5 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовые потери Венгрии из-за конфликта на Украине и санкционной политики Евросоюза за три с половиной года превысили 22,5 млрд евро, заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Антал Роган.

    О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

    Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

    Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.

    30 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    СМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове
    СМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сыховском районе Львова произошла стрельба, в результате которой погиб известный политик, а полиция проводит розыск стрелявшего.

    О гибели бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове сообщили СМИ, передает издание «Страна». Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

    Полиция Львова в заявлении сообщила, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. В результате происшествия пострадавший скончался на месте от полученных травм. В сообщении правоохранителей отмечается, что погибший был известным общественным и политическим деятелем 1971 года рождения.

    Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личности стрелка и его местонахождения. Имя погибшего официально не называется, однако источники в СМИ указывают на Андрея Парубия.

    Парубий в разгар событий 2013–2014 годов выполнял функции организатора и коменданта лагеря «Евромайдана» на киевской площади Независимости, а также курировал действия формирований самообороны. Был избран председателем Верховной рады Украины в апреле 2016 года.

    Комментарии (37)
    30 августа 2025, 05:11 • Новости дня
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы звучат в разных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ.

    Как следует из информации украинских СМИ, в столице Украины взрывы прозвучали уже в пятый раз за ночь, при этом воздушная тревога действует более шести часов, передает ТАСС.

    Взрывы также были зафиксированы в Киевской области, в частности в Броварах, передает РИА «Новости».

    В Днепре (Днепропетровске) взрывы произошли четыре раза за ночь. Как минимум две серии взрывов зафиксировали в Луцке Волынской области.

    Также сообщается о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, в Житомире и Сумах. Взрывы произошли в Ивано-Франковской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городах Чернигов и Черкассы ранее также прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове.

    Комментарии (6)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    FT: Трамп предложил ввести китайских миротворцев на Украину
    FT: Трамп предложил ввести китайских миротворцев на Украину
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предлагал привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, Трамп высказал идею о приглашении китайских миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной в рамках возможного мирного урегулирования между Россией и Украиной. Об этом шла речь на встречах Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Европейские страны, как указывает издание, выступают против такого подхода. Ранее подобный проект также не поддержал Владимир Зеленский.

    В то же время неназванный представитель администрации Трампа опроверг сведения о подобных обсуждениях, подчеркнув, что таких дискуссий относительно участия китайских миротворцев не велось.

    В минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, акцентируя важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности для Украины.

    Власти США заявили Евросоюзу о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева.

    Комментарии (12)
    30 августа 2025, 07:46 • Новости дня
    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    Комментарии (11)
    30 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия

    В сети появилось видео предполагаемого преследования и убийства Парубия

    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия

    Tекст: Денис Тельманов

    В Telegram-каналах и пабликах соцсетей появилось видео, на котором предположительно убийца преследует экс-спикера Верховой рады Андрея Парубия и убивает его

    На кадрах видно, как мужчина с желтым рюкзаком курьера прячется за машиной, а затем начинает преследовать мужчину в шортах, который разговаривает по телефону.

    Через несколько секунд оба скрываются за деревьями, но видно, как человек с рюкзаком вытягивает вперед руку с пистолетом, а затем поспешно двигается в обратном направлении.

    Сам момент убийства в камеру не попал.

    Ранее сообщалось, что свидетели видели мужчину на электровелосипеде, однако на видео этого нет.

    Гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский. Он заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

    Эксперты связали убийство с конфликтами внутри украинской элиты.

    Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, и еще более 250 пострадали.

    Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания.

    Комментарии (4)
    30 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    Комментарии (6)
    29 августа 2025, 17:11 • Новости дня
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза договорились о расширении мандата тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Каллас по итогам первого дня неформальной министерской встречи ЕС в Копенгагене пояснила, что речь идет о направлении европейских инструкторов в украинские учебные заведения и академии, передает ТАСС.

    Каллас заявила: «Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины». Она отметила, что сроки начала подготовки пока не определены.

    Решение пока носит предварительный характер и должно быть окончательно утверждено на официальном заседании Совета ЕС. Каллас подчеркнула, что после завершения конфликта Евросоюз не намерен допустить повторения событий 2022 года.

    В пятницу Каллас сообщила, что Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Комментарии (7)
    29 августа 2025, 16:54 • Новости дня
    Приближенного Зеленского заподозрили в коррупционных схемах с ракетами «Фламинго»
    Приближенного Зеленского заподозрили в коррупционных схемах с ракетами «Фламинго»
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская компания Fire Point, связанная с ракетами «Фламинго», оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны. К махинациям может быть причастен бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского.

    Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении фирмы Fire Point началось из-за подозрений в нарушениях при ценообразовании и поставках беспилотников по государственному заказу, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Kyiv Independent.

    Fire Point ранее не была широко известна, но по документам издания, фирма выступила одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны Украины на дроны. НАБУ подозревает, что конечным бенефициаром Fire Point может быть бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского. Он являлся совладельцем компании «Квартал 95» и партнером Зеленского, а в июне появились сообщения о его бегстве из страны.

    НАБУ официально не подтверждало ведение расследования и отказалось от комментариев по запросу издания. При этом Fire Point подтвердила факт проверки, заявив, что это часть масштабного аудита оборонных закупок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее была дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго».

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:23 • Новости дня
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

    Актрису Бортич внесли в «Миротворец» за съемки в Крыму для «Викинга»

    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    Комментарии (3)
    30 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, сообщает The Daily Telegraph.

    Газета The Daily Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    Основной целью такой инициативы называют обеспечение «гарантий безопасности», а также строительство фортификационных сооружений и военных баз на территории Украины.

    По данным издания, предполагается, что сотрудники ЧВК займутся не только строительством объектов, но и защитой интересов американского бизнеса на Украине. В Европе считают, что присутствие представителей американских ЧВК станет сдерживающим фактором для России.

    The Daily Telegraph отмечает, что отправка частных военных компаний вместо регулярных войск США позволит снизить опасения сторонников Дональда Трампа, выступающих против прямого участия Вашингтона в зарубежных военных конфликтах.

    СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами.

    Лидеры Евросоюза продвигают идею военной интервенции на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (8)
    30 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 мск до 7.00 мск средства ПВО России перехватили и уничтожили 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – в Ростовской области, 11 – в Краснодарском крае, пять – в Брянской области.

    Кроме того, сбиты четыре беспилотника в Белгородской области, по два аппарата – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, по одному – в Тульской и Курской областях, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на промышленное предприятие в Сызрани. На территории Краснодарского НПЗ возник пожар из-за падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после отражения атаки ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    В сети появились фото с места убийства Парубия во Львове

    Появились фотографии предполагаемого убийцы Парубия с коробкой курьера

    В сети появились фото с места убийства Парубия во Львове
    @ Sergii Kharchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинских медиа опубликованы снимки с места ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, где заметили человека на электровелосипеде.

    Фотографии с места убийства бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия во Львове обнародовали украинские СМИ и телеграм-каналы, передает ТАСС.

    На снимках запечатлены сам Парубий и предполагаемый нападавший – мужчина на электровелосипеде с коробкой курьерской службы за спиной.

    Журналист Виталий Глагола заявил, что в экс-спикера выстрелили восемь раз. На опубликованных видеоматериалах момента покушения не оказалось.

    #{video1}

    Ранее украинские источники сообщили, что Парубий был застрелен, однако полиция официально не называла его имя. Поиски подозреваемого продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава СНБО Андрей Парубий скончался после нападения во Львове. В Сыховском районе города произошла стрельба, в ходе которой погиб известный политик. Полиция проводит розыск нападавшего, который был одет в форму курьера службы доставки.

    Комментарии (5)
    30 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар, повреждена одна из технологических установок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар произошел на площади около 300 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативно была проведена эвакуация сотрудников предприятия, сообщает в Telegram оперштаб.

    В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, а также специальные и экстренные службы.

    «В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА», – говорится в сообщении.

    Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие: «Дорогие краснодарцы, проявите спокойствие. Не выходите на улицу, укройтесь в своих домах. Беспилотная опасность в Краснодаре еще сохраняется». Он также напомнил о запрете фото- и видеосъемки работы сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате отражения атаки средствами ПВО обломки беспилотника упали на территорию производственного предприятия.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе

    Минобороны сообщило об освобождении Камышевахи силами группировки Восток

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.

    Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.

    В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

    В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    Комментарии (0)
    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
    Ударом по заводу «Мотор Сич»разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Роспотребнадзор заявил о втором случае лихорадки чикунгунья в России
    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты
    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    Опасная область Солнца повернулась к Земле

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

