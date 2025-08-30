Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине

Офис премьера Венгрии Орбана оценил потери от конфликта на Украине в 22,5 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.