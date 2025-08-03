МВД сообщило о мошенничестве с дипфейками блогеров при продаже авто

Tекст: Дмитрий Зубарев

Схему с использованием дипфейков популярных автоэкспертов и блогеров для хищения денег россиян при продаже автомобилей описал пресс-центр МВД, передает ТАСС. Технология дипфейк позволяет мошенникам создавать видео с поддельным обликом и голосом известных лиц, что вызывает у покупателей доверие к продавцу.

В МВД отметили, что в ходе аферы применяются методы социальной инженерии, такие как давление срочными выгодными предложениями или угрозой упущенной выгоды. Зачастую злоумышленники подкрепляют свои действия заниженной ценой на автомобиль, а также поддельными сканами документов – ПТС и СТС, чтобы ускорить принятие решения.

Ведомство подчеркнуло, что многие граждане не осведомлены о возможностях дипфейков и поэтому становятся легкой добычей мошенников. Представитель МВД объяснил: «Мошенники «присваивают» облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей, тем самым создавая иллюзию подлинности контента».

Для защиты от подобных схем в МВД рекомендовали соблюдать меры цифровой гигиены, проявлять бдительность при денежных операциях и критически относиться к чрезмерно выгодным предложениям, даже если их транслируют от имени известных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений. Роскачество зафиксировало всплеск мошенничеств против пожилых россиян. ВТБ предупредил о росте случаев мошенничества с авиабилетами.