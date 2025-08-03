Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.14 комментариев
МВД сообщило о мошенничестве с дипфейками блогеров при продаже авто
В МВД заявили о применении мошенниками дипфейков известных автоэкспертов для обмана граждан при сделках с машинами с пробегом.
Схему с использованием дипфейков популярных автоэкспертов и блогеров для хищения денег россиян при продаже автомобилей описал пресс-центр МВД, передает ТАСС. Технология дипфейк позволяет мошенникам создавать видео с поддельным обликом и голосом известных лиц, что вызывает у покупателей доверие к продавцу.
В МВД отметили, что в ходе аферы применяются методы социальной инженерии, такие как давление срочными выгодными предложениями или угрозой упущенной выгоды. Зачастую злоумышленники подкрепляют свои действия заниженной ценой на автомобиль, а также поддельными сканами документов – ПТС и СТС, чтобы ускорить принятие решения.
Ведомство подчеркнуло, что многие граждане не осведомлены о возможностях дипфейков и поэтому становятся легкой добычей мошенников. Представитель МВД объяснил: «Мошенники «присваивают» облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей, тем самым создавая иллюзию подлинности контента».
Для защиты от подобных схем в МВД рекомендовали соблюдать меры цифровой гигиены, проявлять бдительность при денежных операциях и критически относиться к чрезмерно выгодным предложениям, даже если их транслируют от имени известных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений. Роскачество зафиксировало всплеск мошенничеств против пожилых россиян. ВТБ предупредил о росте случаев мошенничества с авиабилетами.