Сийярто: Европейские элиты не смогли поставить Россию на колени

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что западные лидеры не достигли своей цели по изоляции России и лишь усугубили потери для Европы, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия не была поставлена на колени – ни экономически, ни каким-либо иным способом. Сийярто подчеркнул, что европейский провоенный мейнстрим потерпел неудачу в попытках добиться такого результата.

Министр также отметил, что западные лидеры допустили ошибки в своей политике и не приложили должных усилий для прекращения конфликта на Украине.

«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики», – заявил Сийярто.

Также он добавил, что после завершения конфликта хотелось бы получить ответ, почему была выбрана именно эта стратегия.

Ранее Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в Евросоюз. Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Брюссель стремится к принятию Киева в ЕС до 2030 года, однако окончательное решение остается за Будапештом. По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС нанесло бы урон венгерской экономике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не принесла результатов.

Орбан выступил с инициативой срочно организовать встречу Евросоюза и России.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал сообщения западных СМИ о «изоляции» России перед саммитом на Аляске несостоятельными.