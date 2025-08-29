Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
ВСУ атаковали дронами и обстреляли 17 пунктов в Белгородской области
Семнадцать населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам и атакам дронами, в результате которых пострадал один человек и зафиксированы разрушения.
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, передает РИА «Новости».
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона был ранен мужчина, доставленный в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по стоянке предприятия, в результате чего загорелась кабина грузового автомобиля.
В селе Новая Таволжанка поврежден гараж на территории домовладения, а также зафиксирован обстрел села. В Белгородском районе дроны атаковали села Таврово, Отрадное и поселок Майский – там повреждены частные дома, автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон повредил легковой автомобиль, в селе Тимоново – грузовой автомобиль, а в селе Кукуевка произошла детонация FPV-дрона.
Гладков рассказал, что в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство, а в селе Головчино поврежден фасад жилого дома. В поселке Борисовка дрон сдетонировал во дворе дома, в селе Новоалександровка FPV-дрон поразил частный дом, а в хуторе Климовое после атаки дрона пожар уничтожил жилой дом. На автодороге Короча – Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль.
В поселке Волоконовка дрон атаковал частный дом, вблизи села Ветчининово удар нанесен по территории предприятия, а в хуторе Екатериновка FPV-дрон поразил автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. За три часа силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над пятью регионами России.
Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, однако жертв нет.