    Европейским миротворцам мешает военная реальность
    Белоусов назвал 10 приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»
    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    29 августа 2025, 21:25 • Новости дня

    ВСУ атаковали дронами и обстреляли 17 пунктов в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Семнадцать населенных пунктов в Белгородской области подверглись ударам и атакам дронами, в результате которых пострадал один человек и зафиксированы разрушения.

    Украинские военные обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в семи районах Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона был ранен мужчина, доставленный в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по стоянке предприятия, в результате чего загорелась кабина грузового автомобиля.

    В селе Новая Таволжанка поврежден гараж на территории домовладения, а также зафиксирован обстрел села. В Белгородском районе дроны атаковали села Таврово, Отрадное и поселок Майский – там повреждены частные дома, автомобили и кровля соцобъекта. В Валуйском округе в хуторе Рябики FPV-дрон повредил легковой автомобиль, в селе Тимоново – грузовой автомобиль, а в селе Кукуевка произошла детонация FPV-дрона.

    Гладков рассказал, что в селе Почаево Грайворонского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство, а в селе Головчино поврежден фасад жилого дома. В поселке Борисовка дрон сдетонировал во дворе дома, в селе Новоалександровка FPV-дрон поразил частный дом, а в хуторе Климовое после атаки дрона пожар уничтожил жилой дом. На автодороге Короча – Белгород в результате атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль.

    В поселке Волоконовка дрон атаковал частный дом, вблизи села Ветчининово удар нанесен по территории предприятия, а в хуторе Екатериновка FPV-дрон поразил автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями, а также над Черным морем. За три часа силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над пятью регионами России.

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, однако жертв нет.

    29 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины

    Белый дом назвал удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины по российским НПЗ

    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив действия Москвы ответом на удары по российским НПЗ, сообщает Politico.

    Белый дом выступил с нейтральным заявлением по поводу российского удара по Киеву, передает Politico.

    Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп не был удивлен атакой.

    «Он был не рад этому шагу, но и не был удивлен», – заявила Ливитт.

    Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. Ливитт добавила: «Это две страны, которые долгое время находятся в состоянии войны».

    Ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, публично осудили атаку, назвав ее проявлением «террора и варварства», и усомнились в искренности намерений Владимира Путина завершить конфликт. Они выразили надежду, что удары по Киеву убедят Трампа занять более жесткую позицию. Официальные лица Европы считают, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.

    Несмотря на возмущение европейских союзников, администрация Трампа отказалась вводить дополнительные санкции против России. Вместо этого были повышены тарифы на индийские товары как ответ на закупку индийской стороной российской нефти.

    Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе ВС России по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре и рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    В МИД России заявили, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    28 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

    Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам ВСУ

    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД России опроверг сообщения СМИ о якобы нанесенном ВС России ударе по зданию представительства Евросоюза в Киеве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что информационная кампания вокруг якобы российских атак на гражданские объекты поддерживается официальными представителями Евросоюза и близкими к нему СМИ, при этом руководство ЕС и его стран-членов не реагирует на обстрелы гражданской инфраструктуры и теракты на территории России со стороны ВСУ.

    По словам Захаровой, российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе до официальной стороны ЕС.

    Ранее Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за ударов по Киеву, где было повреждено здание дипмиссии.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о якобы серьезном повреждении здания Британского совета в Киеве после авиаудара.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    29 августа 2025, 16:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    29 августа 2025, 10:42 • Новости дня
    При потоплении украинского военного корабля «Симферополь» погибли два человека
    При потоплении украинского военного корабля «Симферополь» погибли два человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара по украинскому среднему разведывательному кораблю «Симферополь» погибли два человека, сообщил представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

    Найдены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, заявил Плетенчук, передает ТАСС.

    Несколько человек числятся пропавшими, есть раненые.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера. Ведомство также обнародовало видео поражения этого корабля и сам момент подрыва водного судна.

    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    29 августа 2025, 12:14 • Новости дня
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

    Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ IMAGO/Chris Emil Jansen/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент России Владимир Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Владимиром Зеленским, является ложным и демонстрирует намерение Европы помешать сближению Вашингтона с Москвой, а также продлить украинский кризис для реализации собственных экономических и реваншистских планов. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее немецкий лидер обвинил российскую сторону в нарушении договоренностей по Украине.

    «Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

    «Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

    «Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

    «Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

    По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.

    29 августа 2025, 11:54 • Новости дня
    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву

    Политолог Ткаченко: США устали от трюков ЕС по очернению России

    Политолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вой» европейских политиков после удара по Киеву в ночь на 28 августа был направлен исключительно на Дональда Трампа. Они не оставляют попыток вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена. Однако реакция администрации США показывает, что незамысловатый прием по очернению России не имеет успеха, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Европейские политики давно предпринимают попытки представить удары ВС России по военным целям на Украине в качестве атак на гражданскую инфраструктуру. Так, они разгоняли, в частности, истории с провокациями ВСУ в Краматорске, а также с якобы «российской» ракетой в польском Пшеводуве. Таких случаев – десятки. Но нельзя один и тот же трюк повторять бесконечное количество раз», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, именно этим объясняется нынешний провал ЕС и Британии в раздувании скандала из атаки по объектам в Киеве. «Объективные наблюдатели и неангажированные политики в США и в некоторых странах Европы просто устали от этого незамысловатого приема по очернению России», – пояснил эксперт.

    При этом «вой» европейских политиков объясним и направлен исключительно на американского президента. «Ситуация на фронте для ВСУ близка к катастрофической. Поэтому европейцы, лишенные возможности усилить помощь Украине, могут лишь пробовать вернуть главу Белого дома на позиции его предшественника Джо Байдена – а именно активнее поддерживать Киев, «угрожать» Москве и «оказывать на нее давление», – детализировал Ткаченко.

    Между тем попытка Европы создать шум вокруг ударов ВС России может сыграть против украинских представителей во главе с Андреем Ермаком, которые приехали в Штаты обсуждать «гарантии безопасности» с помощником Трампа Стивом Уиткоффом. «Да и в целом действия европейцев откровенно мешают реализации стратегии Трампа в отношениях с Россией», – заключил Ткаченко.

    Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп был «недоволен» ударами ВС России по объектам в Киеве, однако он не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удар по российским нефтяным объектам.

    По ее словам, президент США «продолжает внимательно следить за ситуацией». «Возможно, обе стороны этой войны не готовы положить ей конец самостоятельно. Трамп хочет, чтобы она закончилась», – сказала Ливитт, ее слова приводит ТАСС.

    Одновременно с заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он полагает, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. По мнению немецкого политика, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в ночь на 28 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Как заявили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Примечательно, что западная пресса ухватилась за эту тему и писала об ударе как о «срыве и тупике миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. Так, в Bloomberg на основе данных Воздушных сил ВСУ Украины посчитали, что атака стала второй по масштабу в этом году.

    Лидеры Европы «провели утро, пытаясь дозвониться до Трампа», отметило издание Politico. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что здание миссии Евросоюза в столице Украины повреждено после ночных авиаударов. Там «выбиты окна и обвалился потолок», уточнила еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что «никакая дипломатическая миссия не должна быть мишенью», и объявила о вызове и. о. постоянного представителя России при ЕС. О решении вызвать российского дипломата после ночных ударов также объявил МИД Британии. Согласно заявлению премьер-министра Кира Стармера, в результате атак было повреждено здание Британского совета (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

    Российские войска наносят удары только по военным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ. Дипломат также обратила внимание, что позиция официальных представителей ЕС после ночных ударов резко контрастирует с отсутствием реакции стран – членов блока на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

    На этом фоне любопытен материал журнала The Atlantic. Издание пишет, что Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и считает, что им нужно признать необходимость для Украины уступить часть территории, чтобы положить конец конфликту.

    29 августа 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет

    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Мерц: Встречи Путина и Зеленского, очевидно, не будет
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    29 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области уничтожили офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший в составе сил специальных операций ВСУ, был ликвидирован в Сумской области, передает ТАСС. Информацию об этом изданию подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО», – сообщил собеседник агентства.

    По его данным, Руст ранее участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах, а в 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году он был задействован в операции в Мали.

    В силовых структурах уточнили, что эстонский наемник, скорее всего, был ликвидирован в результате массированного удара авиабомбами, который произошел около недели назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский наемник пропал на Украине. Эстонец, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев.

    29 августа 2025, 17:19 • Новости дня
    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    29 августа 2025, 09:37 • Новости дня
    CNN сообщил о поставках тысяч ракет ERAM на Украину в 2025 году

    CNN сообщил о возможной поставке Украине до 3350 ракет ERAM

    CNN сообщил о поставках тысяч ракет ERAM на Украину в 2025 году
    @ U.S. Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемые ракеты ERAM большой дальности могут быть отправлены на Украину до конца текущего года при одобрении сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

    Управляемые ракеты ERAM производства США могут быть поставлены на Украину уже до конца текущего года, если соответствующая сделка будет заключена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Источник телеканала заявил: «Если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты с дальностью полета от 240 до 450 километров могут быть поставлены уже в этом году».

    Министерство обороны США через Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) сообщило, что Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов. Запрос Украины предусматривает поставку до 3350 ракет большой дальности и такого же количества навигационных систем, оснащенных защитой от помех.

    CNN подчеркивает, что на данный момент не ясно, будут ли наложены ограничения на применение этих систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на сумму 825 млн долларов. США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги Евросоюза.

    29 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Захарова назвала сатанизмом планы снести памятники ВОВ на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом законопроект о сносе памятников Великой Отечественной войны, предложенный Владимиром Зеленским.

    Об инициативе Владимира Зеленского по демонтажу памятников и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, высказалась Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она заявила, что этот законопроект можно сравнить с законами, которые ранее принимались в Третьем рейхе, и напомнила, что такие акты впоследствии были отменены и признаны позорной страницей истории Германии. Захарова отметила, что подобные действия, по ее мнению, являются проявлением сатанизма.

    Дипломат обратила внимание на наиболее одиозные положения документа, где, по ее словам, демонстрируется враждебность к России и нацистская сущность киевской власти, а также прославляются так называемые борцы за независимость XX века и личности, совершавшие поступки во имя Украины.

    Захарова подчеркнула, что под этими борцами подразумеваются предатели украинского народа и губители Украины.

    В Ивано-Франковской области за последнее время уничтожили три памятника советским солдатам, участвовавшим в освобождении Украины.

    Во Львовской области решили снести мемориал «Вечный огонь» и советские постаменты.

    Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат с Холма Славы на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

