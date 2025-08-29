  • Новость часаКремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Европейским миротворцам мешает военная реальность
    Прах Щедрина и Плисецкой пообещали развеять над Россией
    Эстония решила отгородиться от России болотами
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    Песков: Россия и Киргизия координируют действия по вопросу Наговицыной
    Захарова назвала сатанизмом планы снести памятники ВОВ на Украине
    Приближенного Зеленского заподозрили в коррупционных схемах с ракетами «Фламинго»
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Quantum Systems увеличила производство дронов на секретных объектах на Украине
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    8 комментариев
    29 августа 2025, 17:19 • Новости дня

    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Песков: В Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Путина

    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле картину «Кремлевский волшебник» до премьеры и могут ли оценить воплощение Джудом Лоу образа российского лидера, Песков заявил: «Нет. Пока не смотрели».

    Журнал Variety опубликовал первый кадр с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина. В фильме также снялись Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Картина снята по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи, передает ТАСС.

    Мировая премьера «Кремлевского волшебника» пройдет на Венецианском кинофестивале, стартовавшем 27 августа на острове Лидо.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль за консультациями.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля

    Минобороны: ВМФ России пополнили патрульный и два малых ракетных корабля

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Патрульный корабль «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун» вошли в состав Военно-морского флота (ВМФ).

    Военно-морской флот России принял в свой состав три современных боевых корабля, передает ТАСС. По информации Минобороны, речь идет о патрульном корабле «Виктор Великий», а также о малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун».

    Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Он отдал команду на подъем Военно-морских флагов на новых кораблях по видеоконференцсвязи из Главного адмиралтейства.

    В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале состоялась церемония приема в Черноморский флот малого ракетного корабля «Тайфун».

     Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево.

    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 02:11 • Новости дня
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Голливудский актер Джордж Клуни был вынужден сократить свои рабочие обязанности на Венецианском кинофестивале после того, как заболел в первый же день.

    Оскароносный Джордж Клуни, сыгравший главную роль в конкурсном фильме Ноя Баумбаха «Джей Келли», неожиданно прервал пресс-конференцию в среду и пропустил частный ужин с актерами и съемочной группой.

    Инсайдеры утверждали, что Джорджу стало плохо во второй половине дня, и ему посоветовали отправиться домой, чтобы отдохнуть перед напряженным графиком выступлений, пишет Mirror.

    Отец двоих детей в 64 года активно позировал фотографам с супругой Амаль на красной дорожке, но потом был запечатлен на видео, когда садился в лодку и покидал отель Excelsior около 16 часов, чтобы прийти в себя перед официальной пресс-конференцией в четверг и мировой премьерой фильма Джея Келли.

    Хотя подробности его состояния не разглашаются, инсайдеры подчеркнули журналу Hollywood Reporter, что беспокоиться не о чем. При этом Клуни пропустил ужин, на котором собрались Ной Баумбах, его коллеги по фильму Адам Сэндлер и Лора Дерн, а также топ-менеджеры Netflix.

    Загадочные проблемы со здоровьем актера начались через несколько месяцев после того, как он раскрыл планы на будущие проекты. В марте давний сердцеед запретил себе сниматься в каких-либо новых романтических комедиях, так как он «не собирается конкурировать с 25-летними исполнителями главных ролей».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, появилась информация о том, что супруга  Джорджа Клуни может встать на защиту Самвела Карапетяна, обвиненного армянскими властями и поддержавшего Армянскую апостольскую церковь..Актер Орландо Блум рассказал о своей

    невероятной диете для фильма «Вес победы» Шона Эллиса, премьера которого ожидается 5 сентября. Он признался, что на этом пути ему помогал диетолог и на протяжении съемок за ним внимательно наблюдали специалисты.


    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    @ Скриншот с видео YouTube-канала This Morning

    Tекст: Ирма Каплан

    Актер Орландо Блум в эфире программы «Этим утром» в среду рассказал о своей невероятной диете для фильма «Вес победы» Шона Эллиса, премьера которого ожидается 5 сентября. Он признался, что на этом пути ему помогал диетолог и на протяжении съемок за ним внимательно наблюдали специалисты.

    «Я бы никому не рекомендовал заниматься этим дома, это не то, к чему стоит относиться легкомысленно. У меня был отличный диетолог. Меня порекомендовал один из моих агентов, который работал с режиссером Кристианом Бэйлом над некоторыми проектами, так что он проверял мою кровь и прочее. Мой рацион постепенно сокращался. Диетолог сократил количество приемов пищи с трех раз в день до двух, а затем и до одного. Внезапно у меня отобрали все продукты, мой протеиновый порошок стал последним продуктом. В общем, последние три недели я питался только тунцом и огурцом», – приводит его слова журнал Hello!

    У впечатляющих результатов были и серьезные недостатки, признался Блум, объяснив сложности тем, что фильм снимали в обратном хронологическом порядке.

    «У меня не было ни энергии, ни ментальных сил. Я был голоден морально и физически. Со мной было ужасно находиться рядом. Паранойя, навязчивые мысли. Предполагается, что мы должны есть, спать и заботиться о себе. На самом деле это комментарий к тому, на что готов пойти человек, чтобы использовать второй шанс. Я думаю, это очень похоже. <…> В некотором смысле, он (герой фильма) теряет индивидуальность, отчасти поэтому его называют Боксером (а не по имени). Это то, что может затронуть любого», – поделился актер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, звезда «Списка Шиндлера» актер Лиам Ниссон  рассказал о самой странной киносцене с Памелой Андерсон в перезапуске комедии «Голый пистолет».

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал модернизацию АК-15 по итогам апробации в зоне СВО

    «Калашников» внедрил новый прицел и механизм стрельбы в АК–15 после апробации в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Конструкторы концерна «Калашников» модернизировали автомат АК-15, доработав дульное устройство, прицел и ударно-спусковой механизм с учетом опыта применения в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» проводит модернизацию автомата АК-15 по итогам его апробации в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал корпорации.

    В пресс-службе компании отметили, что в новую версию АК-15 тип 3 были внедрены технологические обновления, ранее опробованные на АК-12.

    В частности, конструкторы изменили дульное устройство и прицел, оснастили автомат новым ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком огня и отказались от режима стрельбы фиксированной очередью. Эти доработки стали результатом предложений военнослужащих, поступивших в ходе эксплуатации в условиях спецоперации. При этом, по словам представителей концерна, «усовершенствованный АК-15 сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям».

    АК-15 калибра 7,62 миллиметра был разработан на основе автомата АК-12 и принят на вооружение в Российской армии в феврале 2020 года. Оружие предназначено для подразделений специального назначения и других силовых структур. Как и АК-12, новая модель отличается улучшенной эргономикой, высокой точностью, кучностью стрельбы и возможностью установки современных прицельных систем для круглосуточного применения.

    Ранее компания анонсировала создание собственной линейки образцов на базе АК-15 с различными массогабаритными характеристиками. В начале текущего года на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби были представлены укороченный автомат АК-15К и малогабаритный АК-15СК калибра 7,62 миллиметра.

    Накануне концерн «Калашников» начал производство новых беспилотников «Архангел» для нужд спецоперации на Украине.

    Концерн также начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    Компания сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о серьезном давлении на ВСУ с востока Константиновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные активно давят на дислоцированную в Константиновке группировку ВСУ с нескольких направлений, особенно это ощутимо с востока и юго-запада, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», – сообщил он ТАСС.

    Марочко добавил, что освобождение населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки ВСУ между этим поселением и Часовым Яром в ДНР.

    «Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», – добавил он.

    Напомним, 28 августа в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯ, этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации

    @ russiandrone.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними.

    Концерн «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного ВПК «Архангел» для производства беспилотников, крайне востребованных в зоне спецоперации, передает Telegram-канал концерна.

    В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

    Совместно с «Архангелом» концерн также организует подготовку операторов для работы с беспилотниками собственного производства и БЛА других производителей, а также обучение инструкторского состава. В пресс-службе концерна отметили, что такое сотрудничество направлено на оперативное внедрение новых технологий, востребованных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе концерн «Калашников» отправил новый пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    Компания «Калашников» начала поставлять усиленные бронешлемы Бр2.

    Между тем Министерство обороны России показало работу зенитного комплекса «Бук-М2» в связке с машиной ММЗ.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Yle сообщил о замене автоматов Калашникова в финской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские военные начали подготовку к переходу на западное стрелковое оружие, планируя заменить автоматы Калашникова винтовками Sako ARG с разными калибрами.

    Финские силы обороны планируют заменить автоматы, построенные на базе Калашникова, на западные аналоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

    В сообщении отмечается, что финский производитель Sako уже представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая должна заменить существующие модели 62 и 95 на базе советского АК-47.

    По информации Yle, новая винтовка разрабатывается более десяти лет совместно с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых условиях Арктики. Ожидается, что винтовка будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра, а окончательное решение по выбору калибра примут осенью. Первые полевые испытания назначены на весну следующего года.

    Переход на новое вооружение проходит в рамках масштабной программы модернизации сухопутных войск страны. При этом сообщается, что часть подразделений Финляндии продолжит использовать автоматы на базе Калашникова в течение следующих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Рабочие в Финляндии возводят «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Власти Финляндии анонсировали вертолетные учения рядом с границами России.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 10:51 • Новости дня
    Шведский SAAB представил недорогой комплекс для борьбы с БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-промышленная компания SAAB из Швеции анонсировала компактную систему Nimbrix, предназначенную для уничтожения дронов на дистанции до пяти километров, пишет газета Svenska dagbladet (SvD).

    Шведский концерн SAAB представил новое средство борьбы с беспилотниками – антидрон Nimbrix, передает ТАСС.

    По словам представителей компании, устройство отличается компактными размерами (чуть меньше одного метра в высоту), низкой стоимостью производства и возможностью быстрой локализации сборки в странах-заказчиках.

    Nimbrix оснащен инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей отслеживать и уничтожать как отдельные дроны, так и целые рои на дистанции до пяти километров. Система призвана заполнить нишу между артиллерийскими и ракетными системами, делая борьбу с БПЛА более экономически эффективной. Руководитель отдела разработки Андерс Лаге подчеркнул, что «БПЛА развиваются стремительными темпами, и необходимо иметь возможность защититься от их угрозы во многих местах. Но мы не можем позволить себе иметь самое передовое оборудование повсюду».

    SAAB разработал Nimbrix самостоятельно и уже провел испытания прототипа. По информации компании, к новинке проявили интерес несколько стран, а первые поставки могут стартовать в 2026 году. Представитель SAAB Матс-Улоф Ридберг отметил, что менеджеры компании стремились создать продукт, который займет промежуточную нишу между артиллерийскими системами и ракетными комплексами типа Robot 70.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере может повторить судьбу украинской ракеты «Сапсан». Компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. В Швеции испытали истребитель Gripen E с автопилотом на базе искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на Украине
    Вице-премьеру Сербии отправили по почте конверт с тремя пулями
    Трамп лишил свою соперницу на выборах Харрис государственной охраны
    Евросоюз задумал санкции против Китая и Индии из-за России
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    РЖД представили робопса для работы на опасных участках путей
    Житель Твери поменял фамилию на Свободен, чтобы не платить по кредиту

