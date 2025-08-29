Суд Петербурга вынес приговор банде мошенников из баров города

Tекст: Евгения Караваева

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга огласил приговор банде из свыше 20 мошенников, действовавших под видом сотрудников баров, передает ТАСС.

Трое из фигурантов получили реальные сроки от пяти до шести лет колонии общего режима и штрафы, остальные отделались условным наказанием. Общая сумма ущерба, взысканная с осужденных, составила почти 10 млн рублей.

Суд признал их виновными в том, что с 9 сентября 2021 года по 6 ноября 2022 года они похищали деньги у посетителей пяти баров, заманивая состоятельных мужчин с помощью промо-моделей. Обвиняемые вводили клиентов в сильное алкогольное опьянение, после чего предъявляли им счета за незаказанные услуги и алкоголь, а суммы на оплату значительно завышались.

«По исковым требованиям потерпевших с фигурантов взыскано в общей сумме 9 млн 823 тыс. 870 рублей», – говорится в пресс-службе судов.

Двоих фигурантов суд признал также виновными в продаже кустарного алкоголя, не соответствующего требованиям безопасности. Одна из участниц признана виновной в краже 5 тыс. рублей.

Обвинение по созданию преступного сообщества с подсудимых было снято, а одна из обвиняемых оправдана по одному эпизоду мошенничества из-за непричастности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эквадоре вооруженные нападавшие убили более 10 человек в баре. В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека.