Украина вручила протест Венгрии из-за запрета на въезд командиру ВСУ
Власти Украины выразили протест Венгрии после отказа во въезде командиру ВСУ Роберту Бровди, причастному к ударам по нефтепроводу «Дружба».
Послу Венгрии в Киеве была вручена нота протеста из-за запрета на въезд в Венгрию командиру ВСУ Роберту Бровди, передает ТАСС.
В ноте Украина осудила действия Будапешта, назвав их дискриминацией венгерского меньшинства и призвала к конструктивному диалогу. Глава МИД Украины Андрей Сибига написал: «Мы призываем Венгрию и впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина по-прежнему готова».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о решении запретить въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, считая его ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба». Позже Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии уточнило, что речь идет о Роберте Бровди, этническом венгре из Закарпатья.
Будапешт охарактеризовал атаку как посягательство на суверенитет страны. На прошлой неделе ВСУ нанесли удары по инфраструктуре нефтепровода, что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Будапешт и Братислава потребовали прекратить такие атаки и напомнили Еврокомиссии о ее обязательствах по энергетической безопасности стран ЕС.
