Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»

Венгрия запретила командиру ВСУ въезд в Шенгенскую зону из-за атаки на «Дружбу»

Tекст: Вера Басилая

Венгрия решила ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для командира Вооруженных сил Украины, подозреваемого в атаке на нефтепровод «Дружба», передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение связано с посягательством на суверенитет страны в связи с произошедшим инцидентом, однако не уточнил имя украинского офицера, которому адресован запрет.

В заявлении, опубликованном госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтаном Ковачем, Сийярто отметил, что каждый, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ожидать последствий.

Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

Сийярто заявлял, что поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», прерванные после атаки на распределительную станцию, начнутся 28 августа в тестовом режиме.

Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».