Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
Венгрия запретила командиру ВСУ въезд в Шенгенскую зону из-за атаки на «Дружбу»
Власти Венгрии приняли решение ограничить въезд в Шенгенскую зону для офицера ВСУ, связанного с атакой на нефтепровод «Дружба».
Венгрия решила ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для командира Вооруженных сил Украины, подозреваемого в атаке на нефтепровод «Дружба», передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение связано с посягательством на суверенитет страны в связи с произошедшим инцидентом, однако не уточнил имя украинского офицера, которому адресован запрет.
В заявлении, опубликованном госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтаном Ковачем, Сийярто отметил, что каждый, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ожидать последствий.
Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.
Сийярто заявлял, что поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», прерванные после атаки на распределительную станцию, начнутся 28 августа в тестовом режиме.
Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».