Tекст: Ольга Иванова

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Уиткофф, который известен как магнат в сфере недвижимости, не привел на переговоры стенографиста из Госдепартамента США.

В результате встречи не осталось официальных записей точных предложений, которые были сделаны российской стороной. Reuters отмечает, что отсутствие стенографиста считается нарушением стандартных дипломатических процедур.

В публикации подчеркивается, что у Уиткоффа отсутствует опыт международной дипломатии, и этот эпизод вызвал критику на Западе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф пользуется поддержкой Дональда Трампа. Он присутствует на ключевых переговорах по вопросам Украины и Ближнего Востока. Его участие привело к усложнению переговорного процесса, как отметили в Foreign Policy.