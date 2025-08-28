Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Reuters: Уиткофф на встречу с Путиным не взял стенографиста
В ходе визита в Москву спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным без стенографиста.
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Уиткофф, который известен как магнат в сфере недвижимости, не привел на переговоры стенографиста из Госдепартамента США.
В результате встречи не осталось официальных записей точных предложений, которые были сделаны российской стороной. Reuters отмечает, что отсутствие стенографиста считается нарушением стандартных дипломатических процедур.
В публикации подчеркивается, что у Уиткоффа отсутствует опыт международной дипломатии, и этот эпизод вызвал критику на Западе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф пользуется поддержкой Дональда Трампа. Он присутствует на ключевых переговорах по вопросам Украины и Ближнего Востока. Его участие привело к усложнению переговорного процесса, как отметили в Foreign Policy.