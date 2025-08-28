  • Новость часаРаненого оператора ВГТРК оперируют в Курске хирурги из Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 19:23 • Новости дня

    Reuters: Уиткофф на встречу с Путиным не взял стенографиста

    Reuters: Уиткофф на встречу с Путиным не взял стенографиста
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Москву спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным без стенографиста.

    Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Уиткофф, который известен как магнат в сфере недвижимости, не привел на переговоры стенографиста из Госдепартамента США.

    В результате встречи не осталось официальных записей точных предложений, которые были сделаны российской стороной. Reuters отмечает, что отсутствие стенографиста считается нарушением стандартных дипломатических процедур.

    В публикации подчеркивается, что у Уиткоффа отсутствует опыт международной дипломатии, и этот эпизод вызвал критику на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф пользуется поддержкой Дональда Трампа. Он присутствует на ключевых переговорах по вопросам Украины и Ближнего Востока. Его участие привело к усложнению переговорного процесса, как отметили в Foreign Policy.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    Комментарии (9)
    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    Комментарии (14)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине

    США выразили надежду на урегулирование мировых конфликтов до конца года

    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США надеется достичь договоренностей по урегулированию сразу нескольких крупных конфликтов, включая ситуацию на Украине, к концу этого года.

    Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, передает ТАСС.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме. По его словам, «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года».

    Уиткофф отметил, что соответствующие встречи проходят в течение недели, и подчеркнул, что администрация США активно работает над поиском решений.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине. США надеются на достижение мира не позднее чем через полгода.

    Комментарии (1)
    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слова Вэнса об «уступках» России

    Песков заявил о непубличности деталей переговоров Путина и Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске содержательной, но детали не должны приводиться в публичном пространстве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы готовности России к уступкам и компромиссам по Украине, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на Аляске прошел содержательный и конструктивный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который был полезен и необходим.

    По его словам, вопросы украинского урегулирования действительно обсуждались на встрече, но озвучивать детали публично нецелесообразно.

    «Считаем, что говорить о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего результата дела», – заявил Песков.

    Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Москва на Аляске  якобы признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Песков заявил, что Россия высоко оценивает результативность переговоров с США на Аляске.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной ради противодействия России и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США готовы пожертвовать украинскими территориями, чтобы не допустить российско-китайского союза, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.

    Для Вашингтона территориальные потери Киева не представляют угрозы, а даже возможные потери Европы уже не рассматриваются как стратегические, указал Бал в материале портала Haber7, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что для США, особенно для президента Дональда Трампа, достижение мира на Украине будет выгодно для утверждения глобального лидерства.

    Даже значительные уступки со стороны Украины не приведут к существенным потерям для Вашингтона. Бал также считает, что Китай, как и США, не понесет серьезных потерь в результате конфликта на Украине, несмотря на негативное влияние напряженности на экспортную политику Пекина. По его словам, только для самой Украины мир остается вопросом существования.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Посольству США пришлось защищать Келлога от наплыва фанатов

    Келлога в Киеве охраняли из-за толп поддерживающих его украинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время недавнего приезда спецпосланника Келлога в Киев сотрудники посольства США усилили его охрану в связи с большим интересом местных жителей.

    Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы обезопасить спецпосланника президента Дональда Трампа Кита Келлога от толп фанатов в Киеве, передает New York Post. Келлог участвовал в торжествах по случаю Дня независимости Украины 24 августа.

    В публикации отмечается: «Посольству США пришлось привлечь дополнительные силы безопасности, чтобы уберечь его от толп фанатов в ходе поездки».

    По словам неназванного американского чиновника, в каком бы районе Киева ни оказался Келлог, его сопровождали украинцы, включая военных, выразивших поддержку его инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

    Источники подчеркивают, что спецпосланник помогает устранить разногласия между Киевом и Вашингтоном, особенно после визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале, который был оценен как неудачный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил Келлога орденом «За заслуги» І степени.

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев и принял участие в официальных событиях, посвященных Дню независимости Украины.

    Комментарии (3)
    27 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал встречу в США с представителями Украины
    Уиткофф анонсировал встречу в США с представителями Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил о запланированных в Нью-Йорке переговорах с украинской делегацией, а также сообщил о ежедневных контактах между США и Россией.

    «На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Уиткофф также отметил, что представители США продолжают ежедневно общаться с российской стороной: «Мы разговариваем с русскими ежедневно».

    По его словам, руководство России заинтересовано в урегулировании ситуации вокруг Украины, что было подтверждено на саммите на Аляске. Также он сообщил, что Москва уже выдвинула свое предложение по мирному соглашению. «Может, оно включает то, что украинцы смогут принять», – сказал он.

    Спецпосланник пояснил, что Соединенные Штаты рассчитывают к концу года найти «ингредиенты» для заключения мирного соглашения по Украине. По его словам, над этим работают технические команды.

    «Они (Киев) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)», – сказал Уиткофф, добавив, что решение принимать Украине.

    Говоря о возможности введения новых санкций против Москвы, Уиткофф сообщил, что такой шаг может быть предпринят только по решению президента США. Он также прокомментировал позицию американского лидера, заявив, что тот разочарован как Москвой, так и Киевом, но нацелен на завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы к экономической войне с Россией для прекращения конфликта на Украине. Трамп также заявил, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 18:57 • Новости дня
    США разрешили импорт российских бриллиантов

    США разрешили импорт российских бриллиантов до сентября 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    США разрешили до 1 сентября 2026 года импорт отдельных категорий бриллиантов из России, говорится в лицензии министерства финансов страны.

    Лицензия министерства финансов страны уточняет, что под разрешение попадают операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года в рамках исполнительного указа 14068, если они необходимы для ввоза в США, включая поступление в зоны внешней торговли, передает РИА «Новости».

    В тексте документа отмечено, что разрешение распространяется только на бриллианты российского происхождения определенной массы. Так, камни весом один карат и более должны были находиться за пределами России с 1 марта 2024 года, а бриллианты массой от 0,5 карата – с 1 сентября 2024 года. Эти требования введены как часть ужесточения контроля за происхождением драгоценных камней.

    Таким образом, США фактически продлили переходный период для импортеров таких бриллиантов, чтобы обеспечить соблюдение новых правил и адаптацию бизнеса к санкционным ограничениям.

    Накануне глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль оценил переговоры России и США на Аляске

    Песков: Россия высоко оценивает результативность переговоров на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Россия высоко оценивает результативность переговоров с США, прошедших на Аляске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия высоко оценивает результативность переговоров с США, прошедших на Аляске, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что обсуждение прошло конструктивно, и стороны смогли прийти к взаимопониманию по ряду ключевых вопросов.

    По его словам, контакты между Россией и Соединенными Штатами продолжаются по уже известным каналам.

    Касаясь возможных встреч между Россией и Украиной, Песков подчеркнул, что подобные контакты должны быть тщательно подготовлены, чтобы дать конкретный результат. Он добавил, что возможность переговоров на высшем уровне зависит от предварительной работы, что неоднократно подчеркивалось в заявлениях российской стороны.

    Песков также отметил, что обсуждение деталей переговоров России и США по Украине в публичном пространстве и вне общего контекста не принесет пользы. По мнению пресс-секретаря, сохранение конфиденциальности в этом вопросе важно для достижения итогового результата.

    И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его сторонники стремятся помешать любым содержательным мирным переговорам по украинскому кризису.

    Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что личная встреча Путина с Зеленским пока не назначена, несмотря на заявления Киева и Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    ЕК признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    Эксперт: Морские дроны РФ заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    На Украине создали основания для судебного запрета УПЦ
    Бывшая жена Цекало подала в суд иск об алиментах
    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации