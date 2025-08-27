ВСМ Москва – Петербург оснастили высокоавтоматизированными поездами

Минтранс: На ВСМ Москва – Петербург будут ходить высокоавтоматизированные поезда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Никитин в интервью «России 24», на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург будут эксплуатироваться высокоавтоматизированные поезда, передает ТАСС.

Министр подтвердил, что проект реализуется в соответствии с графиком, а сварка первого состава для ВСМ запланирована на сентябрь. «Он будет так называемый высокоавтоматизированный – это более корректное определение. Конечно, там уровень автоматизации будет высочайший», – заявил министр.

По словам Никитина, под проект ВСМ создали две передовые инженерные школы, он будет способствовать развитию множества инноваций в железнодорожной отрасли. Проект реализуется в соответствии с установленными президентом сроками. На первом этапе высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Петербург. Магистраль предназначена исключительно для пассажирских перевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Федеральной антимонопольной службе оценили стоимость билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург. Седьмой этап строительства железнодорожной линии Москва – Петербург прошел экспертизу Главгосэкспертизы России. Проект ВСМ Москва – Петербург включили в схему развития Московского метрополитена.