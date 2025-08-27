Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
ВСМ Москва – Петербург оснастили высокоавтоматизированными поездами
Минтранс: На ВСМ Москва – Петербург будут ходить высокоавтоматизированные поезда
Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что на ВСМ Москва – Петербург будут ходить высокоавтоматизированные поезда.
Как заявил Никитин в интервью «России 24», на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург будут эксплуатироваться высокоавтоматизированные поезда, передает ТАСС.
Министр подтвердил, что проект реализуется в соответствии с графиком, а сварка первого состава для ВСМ запланирована на сентябрь. «Он будет так называемый высокоавтоматизированный – это более корректное определение. Конечно, там уровень автоматизации будет высочайший», – заявил министр.
По словам Никитина, под проект ВСМ создали две передовые инженерные школы, он будет способствовать развитию множества инноваций в железнодорожной отрасли. Проект реализуется в соответствии с установленными президентом сроками. На первом этапе высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Петербург. Магистраль предназначена исключительно для пассажирских перевозок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Федеральной антимонопольной службе оценили стоимость билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург. Седьмой этап строительства железнодорожной линии Москва – Петербург прошел экспертизу Главгосэкспертизы России. Проект ВСМ Москва – Петербург включили в схему развития Московского метрополитена.