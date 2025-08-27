Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью
Индийские власти призвали граждан покупать отечественные товары после введения президентом Трампом 50-процентных тарифов на импорт, ставших самыми высокими в Азии, пишет Axios.
Вступление в силу американских 50-процентных пошлин на индийские товары в среду стало причиной призыва премьер-министра Индии Нарендры Моди к гражданам страны покупать только местную продукцию, передает Axios.
Теперь Индия столкнулась с одними из самых высоких торговых барьеров, введенных США, особенно в Азии, вследствие закупок российской нефти.
Как отмечает издание, ранее в августе президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин с 25% до 50%, предоставив Индии и России возможность для переговоров. Однако переговоры между Вашингтоном и Дели, запланированные на эту неделю, были отменены, пишет BBC.
В понедельник во время выступления в штате Гуджарат Моди заявил: «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться». Глава правительства подчеркнул: «Независимо от того, что мы покупаем, это должно быть произведено в Индии». Ранее в августе премьер уже говорил о необходимости добиться самодостаточности страны «не из-за нужды, а из-за гордости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, затронувшие более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Решение Трампа о введении пошлин поставило под угрозу отношения с Индией.