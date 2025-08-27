Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вступление в силу американских 50-процентных пошлин на индийские товары в среду стало причиной призыва премьер-министра Индии Нарендры Моди к гражданам страны покупать только местную продукцию, передает Axios.

Теперь Индия столкнулась с одними из самых высоких торговых барьеров, введенных США, особенно в Азии, вследствие закупок российской нефти.

Как отмечает издание, ранее в августе президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин с 25% до 50%, предоставив Индии и России возможность для переговоров. Однако переговоры между Вашингтоном и Дели, запланированные на эту неделю, были отменены, пишет BBC.

В понедельник во время выступления в штате Гуджарат Моди заявил: «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться». Глава правительства подчеркнул: «Независимо от того, что мы покупаем, это должно быть произведено в Индии». Ранее в августе премьер уже говорил о необходимости добиться самодостаточности страны «не из-за нужды, а из-за гордости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, затронувшие более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Решение Трампа о введении пошлин поставило под угрозу отношения с Индией.