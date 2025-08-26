  • Новость часаХерсонская область начала получать российский газ
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    26 августа 2025, 14:50 • Новости дня

    ФСБ задержала москвича за призывы к убийствам российских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель столицы призывал в социальных сетях к убийствам военных России и российских правоохранителей, его задержали, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.

    Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, он публиковал в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    У него нашли средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

    Злоумышленника арестовали, ему грозит до семи лет заключения.

    Ранее в Москве пресекли действия мужчины, размещавшего в соцсетях материалы, оправдывающие террористов, и призывавшего к насилию против власти.

    До этого жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».

    24 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    Собянин подтвердил гибель человека при взрыве баллона в Центральном детском магазине Москвы
    @ Мила Степанян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине в Москве один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, ЧП случилось из-за технической неисправности оборудования.

    «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», – написал он.

    Мэр выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что городские медицинские службы оперативно оказывают помощь пострадавшим.

    Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    24 августа 2025, 12:33 • Новости дня
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    В московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве в воскресенье произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    После хлопка помещение заполнилось дымом, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    После взрыва началась эвакуация посетителей и сотрудников магазина.

    В оперативных службах сообщили, что предварительно пострадали два человека, им оказывается помощь.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    23 августа 2025, 20:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам Сергея Собянина, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Ранее силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью.

    В Ростовской области после падения БПЛА задержали 38 поездов.

    24 августа 2025, 12:55 • Новости дня
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия с баллоном в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, по предварительным данным, погиб один человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, двое пострадали.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.


    24 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Театральном проезде.

    Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, сообщается в Telegram-канале СК России.

    «Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    24 августа 2025, 13:00 • Новости дня
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    Движение на Лубянской площади в Москве перекрыли из-за взрыва баллона в ЦДМ
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы временно перекрыли движение автотранспорта на Лубянской площади из-за инцидента с газовым баллоном в Центральном детском магазине.

    О временном ограничении движения автотранспорта на Лубянской площади в Москве сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

    «В связи с происшествием в здании Центрального детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади», – говорится в публикации.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина в Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщалось об одном погибшем.

    24 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    Звезда боевиков Марк Дакаскос побывал на открытии Международной недели кино
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На открытии Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный» гостей поприветствовал радушным «Добрый вечер!» на русском языке американский актер Марк Дакаскос.

    На церемонии открытия Международной недели кино, которая проходит в Москве с 23 по 27 августа, американский актер Марк Дакаскос вышел на сцену кинотеатра «Художественный» и обратился к зрителям, сообщает РИА «Новости».

    Звезда фильмов «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3» поздоровался с собравшимися на русском языке, сказав: «Добрый вечер». Дакаскос бывал в Москве в конце 90-х на волне популярности боевиков с боевыми искусствами и трюками каскадеров.

    В числе гостей мероприятия – известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

    Всего в рамках Международной недели кино в Москву прибыли представители киноиндустрии из десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино дистанционно, выступив перед участниками специальной сессии.

    В ходе публичной дискуссии на всероссийской акции «Ночь кино» сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица выразил мнение о влиянии спецоперации на развитие российского кинематографа и поделился мнением о том, когда в российском кино завершится голливудизация.

    24 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    Стало известно о двух пострадавших при взрыве в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате происшествия в Центральном детском магазине в Москве, по предварительным данным, пострадали два человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пострадавшим оказывается медпомощь.

    Причиной происшествия стала, предварительно, разгерметизация баллона с газом.

    Напомним, в воскресенье на втором этаже Центрального детского магазина на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв.

    24 августа 2025, 13:53 • Новости дня
    ЦДМ в Москве приостановил работу из-за ЧП с газовым баллоном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве временно приостановил работу из-за инцидента с газовым баллоном.

    В Telegram-канале ЦДМ уточняется, что происшествие зафиксировано у одного из арендаторов комплекса.

    На территории магазина сейчас работают представители правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе комплекса. Администрация оказывает всю необходимую поддержку специалистам экстренных служб.

    «Администрация ЦДМ окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших», – говорится в заявлении.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка.

    24 августа 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали двое детей и трое взрослых

    Tекст: Ирма Каплан

    Крупная авария произошла на Фрунзенской набережной в Москве, медики Центра медицины катастроф оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь, сообщает Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «На Фрунзенской набережной, д. 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. <...> Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ им. С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что на месте ДТП работают экстренные службы города.

    Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о столкновении двух автомобилей, в результате чего один из них опрокинулся. Движение в районе ДТП не затруднено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М-12 в Арзамасском районе столкновение фуры и автовоза привело к взрыву цистерны со сжиженной углекислотой, погиб водитель.


    24 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Пожарные прибыли на место ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов к зданию «Детского мира» в Театральном проезде в Москве.

    До прибытия пожарных администрация здания организовала эвакуацию людей, передает РИА «Новости». По данным представителей столичного МЧС, информация о происшествии и его причинах уточняется. В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы города.

    «Столичные огнеборцы реагируют на происшествие в центре Москвы», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в воскресенье в московском Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали два человека.

    24 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту происшествия в ЦДМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доследственная проверка организована по факту чрезвычайного происшествия в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

    Там добавили, что на месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    25 августа 2025, 00:26 • Новости дня
    Дакаскос посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном

    Дакаскос посетовал на незнание американцами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Кинематограф связывает людей во всем мире и этих связей как раз не хватает сегодня, считает американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос, который прибыл в Москву на открытие Московской международной недели кино.

    «Я задумывался над тем, чего не хватает в моей жизни: моей семье и обществу мира в целом – это связь. Невероятно, но благодаря тому, частью чего мы являемся, благодаря тому, что вы сделали, что мы сегодня находимся здесь – абсолютно точно можно сказать, что кино связывает нас по всему миру», – приводит РИА «Новости» слова актера.

    Дакаскос добавил, что людей объединяют разные чувства: любовь, отчаяние, надежда, мечта, но всем стопроцентно необходимо как можно чаще встречаться.

    В ходе приветственного выступления на открытии Московской международной недели кино Дакаскос отметил, как мало люди на Западе знают о России.

    «Многие люди, которых я знаю, по крайней мере, в Америке, очень мало знают о России. Они любопытны, но при этом знают очень мало. Или же то, что они знают, является неправильным. Думаю, мы должны думать об аудитории, сохранять легкость и дружелюбность, приезжая в Россию, постигая ее прекрасную культуру», – сказал он.

    Звезда боевиков признался, что после поездок в Москву привозит массу впечатлений и делится с друзьями в Америке.

    «То, как в России что-то делают, говорят, чувствуют, одеваются и создают. У вас были и есть эти великие творцы!» – восхитился американский гость обилием увлекательного контента для путешественника в России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на открытии Международной недели кино в московском кинотеатре «Художественный» гостей поприветствовал радушным «Добрый вечер!» на русском языке американский актер Марк Дакаскос.

    23 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево объявил о снятии ранее введенных ограничений

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения полетов в московском аэропорту Шереметьево сняты, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани, отметив, что рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, на вылет – по очередности.

    «Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности», – сказано в посте.

    Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за информацией о статусе рейса через колл-центры авиакомпаний.

    «Скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет», – добавили в воздушной гавани.

    В районе 21.00 в воздушной гавани вводились временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с введением режима «Ковер».

    Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево сообщил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Порядка 50 рейсов задержались в аэропортах российских регионов.

    Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России.

