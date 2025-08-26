ФСБ задержала москвича за призывы к убийствам российских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, он публиковал в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

У него нашли средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Злоумышленника арестовали, ему грозит до семи лет заключения.

Ранее в Москве пресекли действия мужчины, размещавшего в соцсетях материалы, оправдывающие террористов, и призывавшего к насилию против власти.

До этого жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».