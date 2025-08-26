У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.9 комментариев
ФСБ задержала москвича за призывы к убийствам российских военных
Житель столицы призывал в социальных сетях к убийствам военных России и российских правоохранителей, его задержали, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.
Задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, он публиковал в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
У него нашли средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
Злоумышленника арестовали, ему грозит до семи лет заключения.
Ранее в Москве пресекли действия мужчины, размещавшего в соцсетях материалы, оправдывающие террористов, и призывавшего к насилию против власти.
До этого жителя Магадана приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за публичные призывы к повторению теракта, аналогичного трагедии в «Крокус Сити Холле».