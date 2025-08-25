Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
На Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за его участия в кинонеделе в Москве
В Национальном театре имени Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла «Пули над Бродвеем» из-за присутствия Вуди Аллена на Московской неделе кино.
Показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем» отменен в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове из-за участия режиссера в Московской международной неделе кино, передает ТАСС. Театр сообщил в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что 28 и 29 августа состоится замена мюзикла на другие постановки.
В пресс-службе театра отметили, что спектакль – это адаптация сценария одноименного фильма для сцены и создан группой авторов. Несмотря на это, учреждение решило отменить показ и ожидает официального комментария от правообладателей.
Вуди Аллен участвовал в сессии «Легенды мирового кинематографа» по видеосвязи в рамках Московской недели кино 24 августа. Во время беседы с Федором Бондарчуком Аллен отметил, что всегда любил российское кино и однажды посмотрел почти семичасовую экранизацию «Войны и мира» за один день.
МИД Украины резко осудил участие Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ