Мессенджер МAX завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ»

Tекст: Елизавета Шишкова

Интеграция технологии мобильной электронной подписи «Госключ» в мессенджер МAX впервые реализована на российском рынке, сообщает VK. Благодаря этому клиенты банков, телеком-операторов и других компаний смогут подписывать необходимые электронные документы прямо в чате.

Это касается, например, согласий на обработку персональных данных, договоров на оказание услуг и различных дополнительных соглашений. Первые организации получат доступ к этой функции уже в текущем году.

Механизм работы построен следующим образом: пользователю направляется договор или другой документ в МАХ, вместе с ним приходит ссылка на запуск сервиса «Госключ». Если подпись оформляется впервые, система предложит создать сертификат. После подтверждения операции в приложении «Госключ» пользователь возвращается в мессенджер, где может скачать подписанный файл либо переслать его. Такое решение обеспечивает защищенность всех сделок. Все действия, связанные с подписями, фиксируются и отображаются в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября цифровая платформа MAX заменит VK Мессенджер в перечне обязательных для предустановки программ на мобильных устройствах.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!