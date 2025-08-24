В Минске простились с исполнителем песни «Фантазер» Евдокимовым

Tекст: Ольга Иванова

Церемония прощания с заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым прошла в Минске, передает ТАСС. Как сообщает портал Onliner, прощание организовали в одном из ритуальных залов города, после чего певца похоронили в почетном секторе кладбища «Лесное» рядом с белорусской столицей.

Ярослав Евдокимов был народным артистом Белорусской ССР и заслуженным артистом Российской Федерации. Он родился 22 ноября 1946 года и прославился такими песнями, как «Фантазер», «Только ночь», «Колодец», «Майский вальс» и «Калины куст».

В 1999 году Евдокимову присвоили звание «Почетный гражданин города Бобруйска». Артиста помнят и любят многие поколения слушателей как в Белоруссии, так и в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ярослав Евдокимов умер в пятницу, 22 августа, после продолжительной болезни. Вдова певца Ирина Крапивницкая сообщила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.