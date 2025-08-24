Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Британия учредила независимый орган для ускорения дел об убежище
В Британии создадут независимый судебный орган для ускоренного рассмотрения запросов на убежище, чтобы снизить число накопившихся 106 тыс. дел и разгрузить суды, сообщила глава МВД Соединенного Королевства Иветт Купер.
По ее словам, Британия намерена учредить новый независимый судебный орган для ускорения процедур рассмотрения заявок на убежище, передает ТАСС. По словам Купер, цель изменений – сократить очередь на рассмотрение обращений и повысить эффективность системы, избавив от накопленных дел и множества апелляций.
Купер отметила, что новый орган будет полностью независим от правительства. В его работу будут вовлечены профессиональные судьи с опытом решения дел о предоставлении убежища. Это должно повысить качество рассмотрения апелляций и обеспечить высокие стандарты процедур.
Сейчас в британских судах первой инстанции скопилось около 106 тыс. дел по вопросам убежища, в том числе 51 тыс. апелляций. Средний срок рассмотрения достигает 53 недель.
По состоянию на март 2025 года 32 тыс. нелегальных мигрантов были размещены в 210 отелях по Британии. Затраты на их содержание, как сообщает газета The Times, оцениваются примерно в 4 млрд фунтов ежегодно. В стране проходят протесты против размещения мигрантов в отелях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за увеличения числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение беженцев и предоставление им помощи.