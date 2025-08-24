Британия учредила независимый орган для ускорения дел об убежище

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Британия намерена учредить новый независимый судебный орган для ускорения процедур рассмотрения заявок на убежище, передает ТАСС. По словам Купер, цель изменений – сократить очередь на рассмотрение обращений и повысить эффективность системы, избавив от накопленных дел и множества апелляций.

Купер отметила, что новый орган будет полностью независим от правительства. В его работу будут вовлечены профессиональные судьи с опытом решения дел о предоставлении убежища. Это должно повысить качество рассмотрения апелляций и обеспечить высокие стандарты процедур.

Сейчас в британских судах первой инстанции скопилось около 106 тыс. дел по вопросам убежища, в том числе 51 тыс. апелляций. Средний срок рассмотрения достигает 53 недель.

По состоянию на март 2025 года 32 тыс. нелегальных мигрантов были размещены в 210 отелях по Британии. Затраты на их содержание, как сообщает газета The Times, оцениваются примерно в 4 млрд фунтов ежегодно. В стране проходят протесты против размещения мигрантов в отелях.

