Псковский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Псковский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Пскова: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – указано в посте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.