Аэропорты Ижевска, Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода заработали штатно

Росавиация сняла ограничения с аэропортов Ижевска, Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Ижевска, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», – сказано в посте.

Также ограничения сняты с работы Калуги (Грабцево), Кирова (Победилово) и Нижнего Новгорода. В период действия ограничений в нижегородском аэропорту, на запасной аэродром были перенаправлены два самолета, уточнили в Росавиации.

Напомним, Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.



