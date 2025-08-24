До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Аэропорты Ижевска, Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода заработали штатно
Росавиация сняла ограничения с аэропортов Ижевска, Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода
Аэропорты Ижевска, Калуги (Грабцево), Кирова (Победилово) и Нижнего Новгорода (Стригино) сняли временные ограничения полетов и работают в штатном режиме, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Ижевска, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», – сказано в посте.
Также ограничения сняты с работы Калуги (Грабцево), Кирова (Победилово) и Нижнего Новгорода. В период действия ограничений в нижегородском аэропорту, на запасной аэродром были перенаправлены два самолета, уточнили в Росавиации.
Напомним, Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.
