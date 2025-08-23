Политолог сообщил о смене «миграционного ландшафта» после слов Путина

Политолог Ухов сообщил о смене «миграционного ландшафта» страны после слов Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

«Во время вчерашней встречи президента Путина с молодыми атомщиками в Сарове глава государства озвучил установку, которая фундаментально поменяет весь миграционный ландшафт в стране», – написал политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми атомщиками в Сарове заявил о необходимости готовить собственные кадры для строительной отрасли.

В ходе беседы глава государства отметил: «Мне не хочется вдаваться в то, чего не хватает в строительном секторе, и чем заполняется там или кем заполняются там рабочие места, это особая тема. Нам нужно готовить теперь своих».

Ухов отметил, что строительное лобби традиционно выступало за привлечение рабочей силы из стран Центральной Азии, но такое решение несет серьезные социальные издержки для российского общества.

Эксперт также отметил, что правительство уже предпринимает шаги по ограничению доли иностранных работников в строительстве. Недавно Минтруд предложил снизить их число до 50%, что политолог назвал важным и позитивным шагом.

По словам Ухова, государство должно стимулировать отрасль переходить на подготовку собственных кадров, совершенствовать профтехобразование, обеспечивать прозрачность зарплат и развивать вахтовый метод для привлечения работников из депрессивных регионов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании электронного профиля для иностранцев. Электронный профиль для иностранцев должен начать работу к лету следующего года.