В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика

ФСБ задержала в Саратовской области соучастника убийства генерала Москалика

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1976 года рождения, который, по данным ведомства, сотрудничал с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

Мужчина участвовал в доставке самодельного взрывного устройства в Московский регион, использованного при покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика 25 апреля 2025 года. В результате взрыва Москалик погиб.

В ФСБ подчеркнули, что задержанный также занимался сбором и передачей Киеву сведений о военнослужащих ВКС, руководителях оборонных предприятий и объектах критической инфраструктуры региона. Эти данные были направлены противнику для организации диверсий и терактов.

«Федеральной службой безопасности на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.», – заявили в ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля во время спецоперации на Украине.

Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации генерала Москалика в Подмосковье и пригрозил новыми терактами на территории России.

Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля, в результате которого погиб генерал Москалик, и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.