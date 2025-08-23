Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении формирования «Северян» при поддержке авиации ВКС России и артиллерии продвигаются вперед в районе Юнаковки. ВСУ заняли оборонительные позиции и не предпринимают активных действий, проводя ротацию подразделений.

«Штурмовые группы, сломив ожесточенное сопротивление врага, продвинулись в Юнаковке на 300 м, овладели девятью зданиями в населенном пункте и одной позицией в лесополосе», – говорится в сообщении.

На направлениях Теткино и Глушково противник также не проявлял активности, а российская авиация продолжала наносить удары по выявленным целям ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и у Синельниково. На левом берегу реки Волчья российские силы продвинулись до 200 м, а западнее Синельниково штурмовые группы «Северян» заняли опорный пункт противника, продвинувшись на 150 м.

На Липцовском участке ситуация оставалась без значимых изменений, расчеты FPV-дронов «Северян» выявляли и поражали огневые точки украинских войск. На участке Меловое-Хатнее российские бойцы продвинулись на 600 м и заняли две позиции ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области Украины ВСУ демонстрируют крайне низкий уровень взаимодействия, украинские военные по ошибке открывали огонь по позициям других подразделений ВСУ.