Tекст: Антон Антонов

На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. ВСУ активных действий не предпринимали, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».



Российские войска на Сумском направлении продолжили активные действия при поддержке авиации и артиллерии. Штурмовые группы группировки «Север» за сутки продвинулись до 400 м на юго-западе Юнаковки, в то время как ВСУ не предпринимали активных контратак и продолжают накапливать силы.

На Харьковском направлении в Волчанске украинские войска продолжили попытки вернуть утраченные позиции, но «Северяне» отразили две контратаки и нанесли противнику потери в результате стрелкового боя, вынудив ВСУ отойти на исходные рубежи.

В лесу у Синельниково продолжаются ожесточенные бои, а на Липцовском участке украинские бойцы пытались эвакуировать раненых с помощью роботизированных платформ, по которым работали расчеты FPV «Северян».

На Хатненском участке фронта «Северяне» продолжают продвижение в лесных массивах при поддержке авиации ВКС и ТОСов. Общее продвижение составило до 800 м.

«Наблюдается крайне низкий уровень взаимодействия между подразделениями ВСУ на данном участке. Сказываются сжатые сроки подготовки мобилизованных 143 омбр ВСУ и низкий процент опытных военнослужащих в бригаде. Отмечены случаи, когда смежные подразделения третьей отмбр (ВСУ) по ошибке открывали огонь по позициям 143 бригады», – говорится в сообщении.

За сутки потери среди украинских войск превысили 170 человек, из них более 100 – на Сумском направлении, свыше 70 – в Харьковской области.

