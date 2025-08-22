Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Ученикам пятых-седьмых классов решили сократить уроки иностранных языков
Минпросвещения анонсировало сокращение уроков иностранных языков в пятых-седьмых классах
В учебных планах для учеников пятых-седьмых классов планируется уменьшить количество уроков иностранного языка до двух часов в неделю с сентября 2026 года, сообщает Минпросвещения со ссылкой на проект приказа.
Изучение иностранных языков в 5-7 классах российских школ с 2026/27 учебного года могут сократить до двух часов в неделю, передает РИА «Новости». Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном Минпросвещения РФ.
В сообщении подчеркивается: «Проектом приказа в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков… На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 5–7 классах будет отведено два часа в неделю».
