Паслер запустил строительство золотоизвлекательной фабрики на Урале

В Свердловской области начали строить крупнейшую золотоизвлекательную фабрику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Паслер дал старт строительству золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании», входящей в «Полиметалл», передает ТАСС.

Новое предприятие сможет перерабатывать 3 млн тонн руды ежегодно и после выхода на проектную мощность будет производить 4,5 тонны золота в год. Запуск работы фабрики планируется в 2029 году.

Инвестиции в проект составят более 45 млрд рублей. По данным «Полиметалла», это будет крупнейшее предприятие по производительности в компании и одно из самых масштабных горнодобывающих производств региона. Фабрика будет использовать технологию «уголь-в-пульпе» (CIP), а итоговым продуктом станет сплав Доре – полуфабрикат золота и серебра.

Для обеспечения бесперебойных поставок руды будет построена отдельная железнодорожная ветка грузооборотом более 1 млн тонн в год, а собственный парк из 250 вагонов позволит «Полиметаллу» автономно управлять логистикой. Сырье для фабрики обеспечат месторождения Павловское, Маминское, а в перспективе – Першинское. Также компания ведет активную геологоразведку для расширения сырьевой базы.

Паслер отметил: «На наших глазах разворачивается строительство современной золотоизвлекательной фабрики, где будет производиться несколько тонн золота в год. Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним – новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин отказался от национализации частных золотодобывающих компаний. Компания «Полиметалл» запустила вторую линию Амурского гидрометаллургического комбината для увеличения выпуска золота. Все основные руководители компании Polymetal покидают российское подразделение из-за введенных санкций против российской группы.