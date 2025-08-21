Путин поздравил Энтина с юбилеем и оценил вклад в культуру

Путин отметил значимость творчества Энтина для воспитания молодежи России

Tекст: Елизавета Шишкова

Поздравление Владимира Путина Юрию Энтину опубликовано на сайте Кремля.

В послании глава государства подчеркнул, что Энтин посвятил свой талант развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. «Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят ваше многогранное творчество», – говорится в тексте поздравления.

Путин пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего. В поздравлении отмечается значительный вклад Энтина в воспитание молодежи.

Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Он стал широко известен благодаря стихам к песням из популярных фильмов и мультфильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!» и другие. Несколько лет Энтин был ведущим детской передачи «Чунга-Чанга».

