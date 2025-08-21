Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Путин поздравил Энтина с юбилеем и оценил вклад в культуру
Путин отметил значимость творчества Энтина для воспитания молодежи России
Президент России Владимир Путин направил поздравление поэту Юрию Энтину по случаю 90-летия, особо подчеркнув его влияние на развитие отечественной детской литературы и кинематографа.
Поздравление Владимира Путина Юрию Энтину опубликовано на сайте Кремля.
В послании глава государства подчеркнул, что Энтин посвятил свой талант развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. «Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят ваше многогранное творчество», – говорится в тексте поздравления.
Путин пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего. В поздравлении отмечается значительный вклад Энтина в воспитание молодежи.
Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Он стал широко известен благодаря стихам к песням из популярных фильмов и мультфильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!» и другие. Несколько лет Энтин был ведущим детской передачи «Чунга-Чанга».
