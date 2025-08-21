  • Новость часаГенерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Сербский мир подожгли с двух сторон
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов
    УПЦ потребовала объяснить обращение с мощами в Киево-Печерской лавре
    Чемезов объяснил неактуальность пассажирского сверхзвукового самолета
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 15:19 • Новости дня

    Путин поздравил Энтина с юбилеем и оценил вклад в культуру

    Путин отметил значимость творчества Энтина для воспитания молодежи России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравление поэту Юрию Энтину по случаю 90-летия, особо подчеркнув его влияние на развитие отечественной детской литературы и кинематографа.

    Поздравление Владимира Путина Юрию Энтину опубликовано на сайте Кремля.

    В послании глава государства подчеркнул, что Энтин посвятил свой талант развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. «Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят ваше многогранное творчество», – говорится в тексте поздравления.

    Путин пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего. В поздравлении отмечается значительный вклад Энтина в воспитание молодежи.

    Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Он стал широко известен благодаря стихам к песням из популярных фильмов и мультфильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Ну, погоди!» и другие. Несколько лет Энтин был ведущим детской передачи «Чунга-Чанга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна с 80-летием. Владимир Путин также поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием.

    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    21 августа 2025, 02:25 • Новости дня
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    Вице-президент Вэнс назвал Путина заботящимся о стране расчетливым политиком
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    19 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске

    Sky News: Трамп изменил приоритеты по Украине после встречи с Путиным

    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе последних обсуждений по Украине Дональд Трамп изменил свой курс на перемирие после встречи с Владимиром Путиным в Аляске, что свидетельствует о сильном влиянии Москвы, пишет Sky News.

    Влияние Владимира Путина на переговоры в Белом доме было ощутимо, несмотря на его физическое отсутствие, пишет Sky News.

    Для Москвы сейчас важно удержать Дональда Трампа на своем пути к миру – речь идет о согласовании условий урегулирования конфликта ещё до прекращения огня. Российская сторона уверена, что именно такой подход даст ей наибольшие рычаги влияния, пока боевые действия продолжаются.

    Одним из ключевых моментов стал разговор в Овальном кабинете. Трамп, находясь рядом с Владимиром Зеленским, сказал журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». Это стало неожиданным разворотом в позиции Трампа – последние полгода он выступал за немедленное прекращение огня, однако после встречи с Владимиром Путиным на Аляске изменил свою точку зрения.

    Еще одна деталь – изменившийся формат общения. В то время как Владимир Путин в Аляске не отвечал на вопросы журналистов, здесь Зеленский подвергся тщательной проверке на брифинге – как отмечает издание, чтобы убедиться, что он усвоил прошлые уроки. Это подчеркивает особенное отношение Трампа к российскому лидеру.

    Также внимание привлек телефонный звонок Трампа с Путиным, который произошел прямо во время встречи с европейскими лидерами. Как пишет Sky News, этим Трамп будто бы продемонстрировал необходимость сначала согласовать позиции с Путиным, прежде чем продолжить обсуждение с остальными участниками.

    Подробности обсуждаемых условий мирного соглашения пока неизвестны. Однако Sky News отмечает, что все происходящее говорит о том, что документ разрабатывается по сценарию Москвы: формально процесс идет в стенах Белого дома, но «главным архитектором остается Кремль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон более не передает вооружения киевскому режиму, а продает их, получая деньги от Европы. США захотели сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран. Украина и Европа оказались в ловушке, созданной политикой бывшего президента Дональда Трампа.

    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    19 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Baijiahao сообщило о «растрогавшей весь мир» фотографии Путина на Аляске
    Baijiahao сообщило о «растрогавшей весь мир» фотографии Путина на Аляске
    @ Скриншот с видео/Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Визит президента России Владимира Путина на авиабазу Эльмендорф-Ричардсон для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом стал историческим, в том числе благодаря частным визитам российского лидера, некоторые из которых растрогали многих, пишет китайский портал Baijiahao.

    Авторы материала обратили внимание на то, как Путин вел себя, излучая уверенность и обаяние, тогда как по Трампу было заметно, что переговоры его измотали. После переговоров российский лидер не покинул Аляску сразу, но поехал на мемориальное  кладбище Форт-Ричардсон, где похоронены советские летчики, и возложил цветы на их могилы, после чего побеседовал с местным архиепископом и преподнес ему в дар икону.

    «Путин растрогал всех присутствующих. Он, держа в руках цветы, опустился на одно колено перед надгробием каждого из пилотов. <…> Эта сцена была запечатлена журналистами мировых СМИ и широко растиражирована, попав на первые полосы многих газет», – приводит портал АБН24 слова из статьи аналитиков Baijiahao.

    Авторы публикации добавили, что многие впечатлились жестом Путина, который показал, с каким уважением руководство России относится к отдавшим жизни за свою страну героям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский президент Путин после окончания переговоров и пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом отправился на мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы к могилам советских солдат. Также российский президент перед вылетом с Аляски побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским.

    19 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    В Германии рассекретили слова Путина в 1994 году о Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Архивные документы с заявлениями президента России Владимира Путина о русскоязычном населении на востоке Украины, в Крыму и на севере Казахстана опубликованы в немецкой прессе.

    Архивные материалы 1994 года опубликовало издание Der Spiegel, передает «Газета.Ru».

    В них содержатся высказывания Путина о принадлежности Крыма, восточных регионов Украины и северных территорий Казахстана России. Тогда политик указывал на историческую связь этих земель с Россией.

    «Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников», – привело издание слова Путина.

    Также Путин особо отмечал, что защита интересов России не означает стремления к восстановлению империи.

    Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Американский лидер отметил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 20:44 • Новости дня
    Опрос: Американцы считают Путина сильным лидером

    Опрос The Economist и YouGov показал, что американцы считают Путина сильным лидером

    Опрос: Американцы считают Путина сильным лидером
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Результаты недавнего исследования показали, что значительное число жителей США считают российского президента Владимира Путина выдающимся руководителем.

    Большинство граждан США считают президента России Владимира Путина сильным лидером, передает ТАСС. К таким выводам пришли исследователи из The Economist и компании YouGov, опросившие американцев в середине августа.

    Согласно результатам исследования, 32% респондентов считают Путина очень сильным лидером, еще 41% заявил, что президент России «в какой-то степени» обладает качествами сильного руководителя.

    Опрос проводился с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых жителей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске его популярность среди американцев выросла. Особенно заметный рост поддержки Трампа наблюдается среди афроамериканской и латиноамериканской аудитории.

    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    19 августа 2025, 01:33 • Новости дня
    Трамп заявил о планах подготовить встречу Путина и Зеленского
    Трамп заявил о планах подготовить встречу Путина и Зеленского
    @ The Kremlin Moscow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Владимиром Зеленским.

    Трамп сообщил, что после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме он позвонил российскому президенту, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он заявил, что «начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским».

    «После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я», – заявил Трамп.

    По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор по инициативе американской стороны. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    19 августа 2025, 00:44 • Новости дня
    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным

    Axios: Трамп позвонил Путину

    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios.

    «Президент Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, когда украинский президент Владимир Зеленский и семеро европейских лидеров собрались в Белом доме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    Журналист Fox News Джеки Хайнрих передает, что Белый дом не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что ради телефонного разговора с Путиным Трамп прервал встречу с европейскими лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с Путиным, заявлял таблоид Bild.

    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    ЕС заявил о планах закупить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    В России создали комиссию по защите чести учителей
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого
    Третий подряд мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом – госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
