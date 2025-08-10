Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
Путин поздравил Адабашьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив его достижения как актера, режиссера, кинодраматурга и сценариста.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В телеграмме говорится: «Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера». Президент подчеркнул, что за профессиональными успехами Адабашьяна стоят годы созидательной работы, выдающийся талант и вера в свое предназначение.
Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и всего наилучшего, отметив его большой вклад в развитие отечественного кинематографа.
31 июля Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием, особо подчеркнув его вклад в отечественное телевидение и неизменную популярность передачи «Поле чудес».