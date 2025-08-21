Спасатель назвал высоту 7,2 тыс. метров фатальной для Наговицыной

Спасатель Легошин назвал фатальной высоту на пике Победы с альпинисткой Наговицыной

Tекст: Мария Иванова

Российская альпинистка Наталья Наговицына находится на высоте 7 200 метров на пике Победы в Киргизии, что соответствует так называемой зоне летальной адаптации, передает ТАСС.

Как сообщил спасатель международного класса и Герой России Владимир Легошин, пребывание на этой высоте опасно для жизни, поскольку с каждой минутой состояние человека ухудшается. «Мне кажется, шансы на спасение минимальны. Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. Это называется зона летальной адаптации, когда с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни», – подчеркнул Легошин.

Он отметил также, что на пике Победы до сих пор лежат тела около 16 погибших альпинистов, которых не удалось эвакуировать за прошедшие годы. По словам Легошина, ранее разрабатывался проект по выносу тел с горы, но осуществить его не удалось.

Наговицына сломала ногу при спуске с вершины пика Победы (7 439 метров) и сейчас находится на небольшой площадке. Сразу после происшествия альпинист из Италии принес ей воду, спальный мешок и палатку, однако позже сам погиб от отека мозга. Его тело сейчас находится на высоте 6,9 тыс. метров, и спасатели намерены эвакуировать его вместе с пострадавшей.

По информации источника в киргизском МЧС, спасатели планируют добраться до Наговицыной в течение 4-5 дней. Сложные погодные условия и экстремальная высота серьезно затрудняют проведение операции.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что добраться до застрявшей в районе пика Победы альпинистки Натальи Наговицыной спасателям будет очень непросто.

В МИД России сообщили, что отслеживают ситуацию и поблагодарили власти Киргизии за участие в решении инцидента.