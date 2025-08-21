Таксиста признали виновным в ДТП с Блиновским в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таксист, участвовавший в ДТП с супругом Елены Блиновской Алексеем, был признан виновным сотрудником ГИБДД, сообщает РИА «Новости».

По словам водителя такси, он не согласен с решением инспектора, поскольку считает, что поворачивал правильно, а мотоциклист, напротив, нарушил правила дорожного движения, попытавшись обогнать его справа.

Водитель такси рассказал, что после столкновения между ним и Блиновским произошла ссора. По его словам, он дважды ударил Блиновского в ответ на агрессивное поведение мотоциклиста. В результате у Блиновского был подбит глаз, а на голове появилась окровавленная повязка.

Несмотря на травмы, Блиновский заявил, что чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась. После оформления ДТП он самостоятельно уехал с места происшествия на мотоцикле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу на решение суда о признании его супруги, блогера Елены Блиновской, банкротом.