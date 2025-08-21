Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
После атаки БПЛА на одном из промпредприятий в Ростовской области вспыхнул пожар
Как сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО отразили ночью атаку в ряде районов региона.
«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы», – написал губернатор.
Слюсарь уточнил, что дроны ВСУ отражены в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе Ростовской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 15 августа была отражена атака беспилотников на Таганрог, Новошахтинск и ряд районов Ростовской области.
Эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк заявил, что российские военные используют широкий набор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать угрозу беспилотников.