    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    40 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    21 августа 2025, 05:21 • Новости дня

    Times узнала, что страны ЕС требуют от США разместить свои F-35 в Румынии

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны оказывают давление на президента США Дональда Трампа, чтобы заставить его отправить американские истребители в Румынию в качестве гарантии безопасности Украины.

    Поскольку Трамп исключил отправку американских войск на Украину, но заявил о готовности оказать авиационную поддержку, военные руководители нескольких стран Европы обсуждают использование американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую европейскую авиабазу, чтобы сдерживать Россию пишет Times.

    По данным газеты, небольшая группа военных руководителей провела в среду в Вашингтоне переговоры для выработки вариантов гарантий безопасности, сообщил источник издания.

    Кроме того, они потребовали от Вашингтона гарантий того, что Украина сможет использовать американские спутники для GPS и пользоваться разведданным США.

    Европейцы хотят от США гарантий поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, зенитно-ракетных систем NASAMS и разрешения использовать  в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем, уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнал о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину. Кроме того, несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями, но совершенно точно Европа навязывает «антироссийские» гарантии Украине.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    Комментарии (19)
    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    Комментарии (9)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 11:31 • Новости дня
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.

    Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.

    Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.

    «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.

    Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.

    Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.

    В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.

    Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»

    Трамп не справился с произношением названий Азербайджана и Армении

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией»
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп повторил своего предшественника Джо Байдена и не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным.

    Как пишет портал Newsbreak, Трамп появился во вторник во время шоу Марка Левина, где повторил «бессвязное заявление» о том, что за первые семь месяцев президентства он положил конец шести или семи глобальным конфликтам.

    «Я уладил шесть войн, а многие говорят о семи, потому что есть одна, о которой никто не знает. Но я уладил шесть войн, и мы уладили иранскую – я уничтожил их ядерный потенциал, который они бы применили против Израиля в две секунды, если бы у них была такая возможность. Но мы его уладили», – начал американский лидер.

    Заявив, что конфликт между Индией и Пакистаном был «самым простым» для разрешения, Трамп обратил внимание на «Абербайджан» и «Албанию».

    «Много удивительных, удивительных вещей. Вы видели Абербайджан (Азербайджан – прим. ВЗГЛЯД). Это был большой конфликт, который длился 34–35 лет с Албанией (Арменией – прим. ВЗГЛЯД). Подумайте только. Я имею в виду, он длился годами, и я узнал их руководителей, я узнал их торговлю. Я немного пообщался с ними и спросил: "Почему вы, ребята, воюете?" Потом я сказал: "Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие"», – сообщил Трамп о пути к перемирию между Азербайджаном и Арменией.

    Трамп добавил, как приятно было наблюдать в Овальном кабинете, когда стороны  обнимались и поздравляли друг друга.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азербайджан, согласно договоренностям,  получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению, а также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 15:01 • Новости дня
    NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц едва не стал причиной дипломатического скандала на встрече в Вашингтоне, пишет New York Times (NYT).

    По информации NYT, наиболее напряженный момент возник, когда Мерц публично повторил свою позицию о том, что переговоры между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным возможны только после прекращения огня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Мерц также настоял на этой позиции в частной беседе с президентом США.

    «Европейцы избежали больших разногласий с Трампом. Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», – говорится в материале.

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Мерц на встрече с Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 08:23 • Новости дня
    Telegraph: В ЕС готовят новые санкции на случай отказа России от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай, если трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, сообщил источник.

    Санкции могут ввести, если Путин откажется принимать участие в переговорах с Зеленским и Трампом, сказал собеседник Telegraph, передает РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале координации между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал экстренно организовать встречу Евросоюза и России.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 14:23 • Новости дня
    Стало известно о возможном завершении действия доктрины Трумэна из-за Трампа

    The Globe and Mail сообщила о возможном конце доктрины Трумэна из-за Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канадская газета The Globe and Mail допустила, что решения президента США Дональда Трампа по Украине способны ознаменовать отказ США от доктрины сдерживания России, действовавшей десятилетиями.

    The Globe and Mail предположила, что продолжительные переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, направленные на прекращение конфликта на Украине, могут завершить эпоху доктрины Трумэна, пишет ТАСС.

    В публикации отмечается, что эта стратегия определяла американскую дипломатию и военную политику с окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году.

    Газета подчеркивает, что европейские политики наблюдают ослабление гарантий безопасности, долгие годы являвшихся базой внешней политики Вашингтона. Поддержка Украины со стороны США с начала конфликта полностью соответствовала принципам доктрины, однако с приходом Трампа акценты изменились.

    В материале напоминается, что в марте 1947 года президент Гарри Трумэн провозгласил курс сдерживания Советского Союза, а дальнейшее развитие событий привело к созданию НАТО и формированию системы коллективной обороны в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что для США могла бы возникнуть действительно опасная ситуация, если бы у него не сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Президент США также отметил, что благодаря этим отношениям угрозы третьей мировой войны больше нет, планета может спать спокойно.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС

    Лавров охарактеризовал заявления Каллас как пример деградации дипломатии ЕС

    Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов ЕС
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о недоверии Евросоюза к договоренностям с Россией, подчеркнув их опасное последствие.

    Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии к любым договоренностям с Россией отражают деградацию внешнеполитических методов Брюсселя, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «Вот Кая Каллас, кстати, она считается главным дипломатом в Европейском союзе, высокий представитель по всяким разным внешним вопросам, – она сказала уже после вашингтонской встречи, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с РФ, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и будет продвигать новые санкции против России, независимо от договоренностей, которым она не верит», – сказал министр на пресс-конференции.

    По его словам, такие заявления не соответствуют дипломатическим традициям и сводят внешнеполитические методы Евросоюза исключительно к введению новых санкций против России.

    Напомним, Каллас заявила, что Евросоюз продолжит обучение военных ВСУ и введет новые санкции против России.

    Страны Европы также пытаются вмешиваться в переговоры между Россией и США.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Трамп обвинил Смитсоновский институт в односторонней подаче истории

    Трамп заявил о чрезмерном внимании Смитсоновского института к истории рабства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Смитсоновский институт освещает негативные страницы американской истории, выделяя период рабства.

    Президент США Дональд Трамп обвинил Смитсоновский институт в чрезмерном акценте на негативных страницах истории США, особенно на теме рабства, сообщает ТАСС.

    По словам президента, институт уделяет слишком много внимания рассказам о несправедливости и страданиях, при этом игнорируя успехи и достижения страны.

    «Смитсоновский институт вышел из-под контроля, там все только и говорят о том, как ужасна наша страна, насколько плохим было рабство и как угнетенным не удалось реализоваться. Ничего об успехах, о светлом, о будущем. Мы такого не допустим», – написал Трамп в Truth Social. Он также отметил, что поручил юристам проверить работу учреждения.

    Трамп пригрозил музею лишением федерального финансирования и штрафами. По его словам, аналогичные меры уже применялись к ряду американских университетов, которые, как считает Трамп, придерживались схожей политики. Президент США подчеркнул, что музеи должны рассказывать об Америке как о «лучшей стране в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ, согласно которому Смитсоновский институт должен исключить из своих выставок и программ любые материалы с отсылками к «неподобающей идеологии».

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 22:00 • Новости дня
    AFP: Европейские лидеры распределили роли для переговоров с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские руководители заранее согласовали тактику и распределили роли для совместного диалога с президентом США на переговорах по Украине, сообщило агентство AFP.

    По информации AFP, европейские лидеры заранее определили, кто и в каком качестве будет вести разговоры с Дональдом Трампом по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Предполагается, что тактика коллективного давления была применена на встрече в Вашингтоне 18 августа, где девять руководителей европейских стран обсуждали пути решения конфликта в присутствии прессы. Дональд Трамп, как отмечает агентство, активно включался в обсуждение, открыто выражая симпатии и делая комплименты своим коллегам.

    В частности, он назвал Кира Стармера своим другом, а Эммануэлю Макрону признался в симпатии с первого дня знакомства.

    Трамп отдельно отметил канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав последнюю самой влиятельной в комнате. По словам участников, подготовка к такой координации началась 16 августа после приглашения Трампа и обмена консультациями между европейскими столицами.

    В состав делегации вошли ключевые фигуры ЕС, а генсек НАТО Марк Рютте был выбран для сглаживания острых моментов в переговорах. Каждая сторона поднимала отдельные аспекты украинской тематики, при необходимости сменяя друг друга в роли ведущего собеседника.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что позиция лидеров ЕС в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украине.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    В Италии лидеров Европы и Зеленского сравнили с Белоснежкой и семью гномами

    Редактор газеты Травальо сравнил лидеров Европы с Белоснежкой и семью гномами

    Tекст: Вера Басилая

    Редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в редакционной статье сравнил европейских лидеров, сопровождавших Владимира Зеленского в Белом доме, с семью гномами и Белоснежкой.

    Главный редактор газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо в своей редакционной статье сравнил европейских лидеров, сопровождавших Владимира Зеленского в Белом доме, с персонажами сказки о Белоснежке и семи гномах, передает ТАСС.

    По мнению Травальо, за последние три с половиной года эти политики постоянно ошибались и только сейчас начинают осознавать это.

    Он отмечает, что президент США Дональд Трамп, в отличие от других западных лидеров, предпочитает говорить о «победителе и проигравшем», а не использовать терминологию «агрессор и подвергшийся агрессии».

    «Трамп вместо слов «агрессор» и «подвергшийся агрессии» предпочитает использовать более прагматичные термины – «победитель и проигравший». При этом он еще информирует Путина, пока продолжает говорить с семью гномами», – написал Травальо.

    Автор статьи подчеркивает бессмысленность риторики европейских лидеров о полной победе над Россией и отмечает, что на фоне переговоров Трампа с Путиным эти политики теперь аплодируют американскому президенту за попытки сблизиться с Москвой.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 00:57 • Новости дня
    Хиллари Клинтон высоко оценила внешнюю политику Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая первая леди, госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон далеко не поклонница действующего президента США Дональда Трампа, однако и она признает, что Трамп проделывает довольно хорошую работу по укреплению отношений США с европейскими союзниками, добиваясь от них большего в плане обороны НАТО и их финансового вклада.

    «На самом деле меня воодушевили события последних последних месяцев. Приверженность отдельных государств-членов НАТО увеличению расходов на оборону – это то, к чему стремились предыдущие администрации, и я думаю, это здорово, что мы видим, как теперь они согласились выполнять эти обязательства»,  –  приводит Hill слова Клинтон в интервью Fox News.

    Она продолжила о том, что, по ее мнению, теперь и президент Трамп, и люди из его окружения, а также лидеры европейских союзников начинают лучше понимать, что между всеми ими могут быть точки соприкосновения.

    «Пренебрежение, которое мы наблюдали при первой администрации Трампа, сменилось гораздо более очевидными рабочими отношениями на благо европейской безопасности, трансатлантической безопасности и, надеюсь, безопасности Украины», – уточнила она.

    Несколькими днями ранее Клинтон заявила, что намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию, если тому удастся урегулировать украинский конфликт, писала газета New York Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Кроме того, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко  номинировал президента США на получение этой награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:12 • Новости дня
    Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok

    Reuters: Белый дом запустил TikTok-аккаунт и опубликовал три видеоролика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профиль Белого дома в TikTok начал работу с ролика о достижениях Дональда Трампа, который за час получил тысячи лайков и комментариев, сообщает Reuters.

    Официальный аккаунт Белого дома в TikTok был создан во вторник вечером, сообщает ТАСС.

    Первая публикация длиной 27 секунд посвящалась успехам президента Дональда Трампа и сопровождалась подписью «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?».

    В видео Трамп заявил: «Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я – ваш голос».

    По информации Newsweek, этот ролик за первый час набрал более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

    К утру 20 августа профиль Белого дома собрал свыше 63,5 тыс. подписчиков, а три опубликованных видео получили суммарно 102,1 тыс. лайков.

    Первое видео собрало 44,5 тыс. лайков и 12,6 тыс. комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в прямом эфире отметила, что администрация Трампа стремится использовать максимум платформ для донесения информации об успехах президента.

    Reuters уточняет, что сам Трамп активно использовал TikTok в своей кампании, его профиль @realdonaldtrump насчитывает свыше 15 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok. В США отказались от покупки TikTok из-за обострения отношений с Китаем. Китай обязал TikTok соблюдать законы при деловых соглашениях.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме
    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме
    @ Скриншот с видео YouTube-канала FoxNews

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    Комментарии (0)
    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг?

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев?

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота.

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

