Япония нарастила импорт СПГ из России и экспорт угля на сотни процентов

Tекст: Ирма Каплан

«Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минфина Японии.

При этом экспорт угля из России в Японию в июле взлетел на 286%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии намерено продолжать необходимые контакты с Россией и придерживаться курса на заключение мирного договора, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая.

До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось удержать четвертое место среди крупнейших экономик мира.







