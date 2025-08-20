Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Япония нарастила импорт СПГ из России и экспорт угля на сотни процентов
Япония в июле и в предыдущие месяцы не покупала российскую нефть, в отношении которой страны G7 ввели потолок цен, кроме поставок с «Сахалина-2», однако в отношении других энергоносителей страна увеличила закупки за сотни процентов.
«Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минфина Японии.
При этом экспорт угля из России в Японию в июле взлетел на 286%.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии намерено продолжать необходимые контакты с Россией и придерживаться курса на заключение мирного договора, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая.
До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось удержать четвертое место среди крупнейших экономик мира.