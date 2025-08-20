Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу
Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о снятии временных ограничений на работу аэропорта Волгограда, воздушная гавань работает в штатном режиме.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на среду временные ограничения полетов были введены в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.