Взрыв произошел в Сумах

Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.7 комментариев
Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны
«Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.
По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.
В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.
Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»
«Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.
«В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.
«Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.
«Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.
Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.
Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.
Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто относительно прекращения поставок нефти из-за атаки на нефтепровод, передает РИА «Новости».
Сийярто ранее заявил, что из-за новой атаки со стороны Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок.
В ответ Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Он также напомнил, что большая часть импорта электроэнергии на Украину поступает через Венгрию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готов идти на крайние меры после атаки на нефтепровод.
В 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, что составляет примерно 1% ВВП страны и вдвое превышает уровень 2023 года, такие данные приводит издание Politico.
В правительстве Словакии заявляли, что ни одного патрона из государственных складов на Украину не отправляется, однако частные компании не подпадают под эти ограничения.
Замглавы министерства обороны Игор Мелихер указывал, что официальная помощь Киеву включает только нелетальную поддержку и поставки электроэнергии.
Вместе с тем власти не препятствуют деятельности частных производителей вооружений, объясняя это принципами свободного рынка.
Мелихер отметил, что ограничение оборонных предприятий было бы «лицемерием» со стороны правительства Словакии.
На предприятиях производятся боеприпасы калибра 155 мм, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. По словам министра обороны Роберта Калиняка, поддержка такого экспорта не считается поддержкой войны, а служит экономическому развитию и созданию рабочих мест в стране.
При этом часть техники продается не напрямую Киеву, а западным странам, которые сами решают, поставлять ли ее на Украину. Официальная стратегия Братиславы подвергается критике оппозиции, которая обвиняет власти в лицемерии и оппортунизме. Фицо неоднократно выражал несогласие с инициативами Евросоюза по финансированию военных проектов, однако правительство продолжает претендовать на европейские средства для внутренней оборонной промышленности.
До этого Фицо заявлял, что Запад использовал Украину для попытки ослабить Россию, однако эта попытка не увенчалась успехом.
Также Фицо отвергал заявления украинского МИД в том, что он якобы оскорбил Украину.
Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском
«Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.
На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.
В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.
Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.
«Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.
Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.
В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».
Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».
Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.
Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.
Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.
Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.
Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.
Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.
МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину
В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.
МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.
В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.
Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.
По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.
Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.
FT: Зеленский готов пойти на мирное урегулирование по текущей линии фронта
Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, передает ТАСС.
По данным издания, Владимир Зеленский рассматривает вариант «удобоваримого компромисса», который украинское общество могло бы принять, без вывода войск из Донбасса.
По данным издания, на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский намерен обсудить возможности урегулирования, не предполагающие принуждения Украины к «невыполнимым шагам», в частности выводу вооруженных сил с позиций в Донбассе.
Источник пояснил, что Зеленский готов к «компромиссу» по существующему положению дел на линии фронта. Такой вариант считается наиболее приемлемым для украинского общества и позволит сохранить нынешние позиции ВСУ на востоке страны.
Ранее Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.
Зеленский перед вылетом в США заявил о невозможности уступок территории, но власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование по ситуации на линии фронта.
Bloomberg сообщил, что Зеленский оказался перед выбором между риском вызвать недовольство Трампа или быстрой сделкой.
Дональд Трамп намерен обсудить вопросы сначала с Зеленским лично, а затем провести ужин с делегациями.
США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.
По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».
«Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.
Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.
Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.
Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.
Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, передает ТАСС.
По информации российских силовых структур, подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли значительные потери противнику.
Командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Константиновского направления из-за полной потери боеспособности бригады.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях, включая Константиновку, Родинское, Белицкое и районы Красноармейска.
ВСУ не успели укрепить оборону под Константиновкой из-за наступления России.
Бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что Азербайджан проявляет заинтересованность в сотрудничестве, и если соглашение будет достигнуто, импорт топлива продолжится до конца года, передает РИА «Новости».
Гринчук уточнила, что пилотный проект поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору уже завершен, а сейчас идет подготовка контракта для масштабных поставок. Ранее председатель правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий сообщал о проведении первой тестовой поставки топлива из Азербайджана.
По словам украинского депутата Алексея Кучеренко, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом газа уже зимой, для успешного прохождения отопительного сезона стране недостает около 10 млрд кубометров топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.
Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома и полностью запретил «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения решений иностранных судов в России. На следующий день «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России.
По информации Axios, Зеленский в понедельник придет в том же черном пиджаке, который был на нем на июньском саммите НАТО в Нидерландах, но без галстука, передает ТАСС.
Портал напомнил, что в феврале Зеленский уже приходил в Белый дом на встречу с Трампом в черном свитере и брюках, чем вызвал ироничную реакцию американского президента, который отметил его внешний вид. На вопрос журналиста о причине отсутствия костюма Зеленский тогда ответил, что наденет его после окончания конфликта на Украине и, возможно, купит костюм дороже, чем у собеседника. Позже между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка, в ходе которой Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил о необходимости благодарить за поддержку Киева.
Ранее украинский дизайнер Эльвира Гасанова предположила, что Зеленский может выбрать строгий военный костюм или рубашку милитари для встречи с Трампом.
Напомним, в июне Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме.
Он пояснил, что эта сумма предназначена для покрытия дефицита бюджета и погашения внешних долговых обязательств, передает ТАСС.
По словам Марченко, Украина продолжает переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на приемлемый вариант решения финансового вопроса.
Министр отметил, что в расчетах бюджетного планирования Минфин закладывает возможность продления вооруженного конфликта на Украине и на 2026 год. «Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины», – заявил он.
Ранее Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. Он также предлагал европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.
Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.
Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».
Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.
Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке
Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.
Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.
Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.
В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».
На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.
Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.
Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ведущий Fox News Байер: Зеленский отменил интервью и покидает Вашингтон
«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.
По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.
Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.