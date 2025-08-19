  • Новость часаЗеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 40 минут
    Трамп допустил работу над урегулированием на Украине без прекращения огня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 03:48 • Новости дня

    Макрон заявил о выборе места встречи Путина и Зеленского в ближайшие часы

    Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

    Tекст: Антон Антонов

    По словам французского президента Эммануэля Макрона, место двустороннего контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского будет выбрано в ближайшее время.

    Макрон отметил, что состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом США. «Было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    По его словам, трехсторонняя встреча с участием США может пройти через две-три недели после двустороннего контакта.

    Он заявил, что лидеры европейских стран и США рассчитывают организовать прямое общение между Путиным и Зеленским в ближайшие дни и настаивают на введении режима прекращения огня на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели сорокаминутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече Путина с Зеленским. Зеленский сказал, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.


    19 августа 2025, 02:04 • Новости дня
    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон

    Ведущий Fox News Байер: Зеленский отменил интервью и покидает Вашингтон

    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский отменил запланированное интервью в вечерней программе Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий Брет Байер.

    «Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.

    По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.

    Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 22:41 • Новости дня
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России.

    Заявление прозвучало во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что вопросы, связанные с территориями и другие чувствительные темы, будут рассмотрены на уровне руководителей государств на трехсторонней встрече.

    Глава киевского режима также добавил, что инициатива проведения трехсторонних переговоров исходит от Дональда Трампа. По словам Зеленского, американский лидер выразил готовность организовать подобную встречу для обсуждения сложных вопросов.

    Ранее президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

    Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Следующим шагом, по словам Трампа, станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.



    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 20:39 • Новости дня
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине после прекращения огня

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после создания необходимых условий безопасности, передает ТАСС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленского спросили, готов ли он провести выборы на Украине.

    «Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», – сказал Зеленский.

    По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения огня и обеспечения соответствующей обстановки.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента, где запланированы переговоры с главой США Дональдом Трампом.

    Перед этим в Белый дом начали прибывать европейские лидеры. Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 20:49 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня

    Трамп заявил о необязательности перемирия для мирного соглашения по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения, передает ТАСС.

    По его словам, стороны способны работать над сделкой, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    «Я не думаю, что нужно прекращение огня», – заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что работа над соглашением может идти, пока стороны конфликта продолжают воевать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 21:41 • Новости дня
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах художника-анархиста Чичкана в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии прощания с художником Давидом Чичканом в Киеве вспыхнул конфликт между представителями ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) и военными «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), пишут украинские СМИ.

    Инцидент произошел после выхода траурной процессии с Майдана Незалежности, сообщило издание «Страна». Во время движения к Байковому кладбищу на активистов Максима Наконечного и Виктора Пилипенко, державших радужные флаги, сзади напали представители РДК.

    По словам активистки Дианы Берг, военные из РДК не участвовали в церемонии прощания, а, проходя мимо, решили вмешаться из-за флагов. Завязалась драка между членами РДК и ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) ветераном Виктором Пилипенко. Присутствовавшие анархисты прекратили конфликт, применив газ.

    В апреле на Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    Публичная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась 25 минут

    Публичная беседа Трампа и Зеленского продлилась около 25 минут

    Tекст: Вера Басилая

    Публичное общение президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продлилось примерно 25 минут, встреча прошла в Овальном кабинете в ограниченном составе.

    Публичное общение Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продлилось примерно 25 минут, передает ТАСС.

    Встреча началась около 20.20 мск в Овальном кабинете и проходила в ограниченном составе.

    В рамках визита Зеленский прибыл к Белому дому на автомобиле Suburban, который предоставляют для большинства официальных гостей. В начале встречи между двумя лидерами произошло короткое рукопожатие, длившееся несколько секунд.

    Трамп в этот день также принимал лидеров стран Евросоюза.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме.

    Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    Зеленский во время публичного общения допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Журналисты в Белом доме удивились Зеленскому в костюме
    Журналисты в Белом доме удивились Зеленскому в костюме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские журналисты в Белом доме высоко оценили выбор одежды главы киевского режима Владимира Зеленского для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Владимир Зеленский, вы выглядите потрясающе в этом костюме», – обратился к украинскому лидеру один из представителей СМИ.

    Трамп, в свою очередь, заявил, что сам ранее сделал замечание Зеленскому по поводу выбора одежды для встречи.

    Напомним, Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом.

    Ранее украинский дизайнер Эльвира Гасанова предположила, что Зеленский может выбрать строгий военный костюм или рубашку милитари для встречи с Трампом.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:08 • Новости дня
    Зеленский показал Трампу на карте Украины «много деталей»

    Зеленский заявил, что показал Трампу на карте Украины в Белом доме много деталей

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в Овальном кабинете подробно показал Дональду Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Во время встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский заявил, что показал на карте Украины в Овальном кабинете много подробностей, касающихся военных действий, передает РИА «Новости».

    Зеленский выразил благодарность за предоставленную карту и добавил, что намерен забрать ее домой.

    В ходе беседы Зеленский отметил, что наглядно объяснил Трампу ситуацию на поле боя, а также уточнил, что карта содержит «много деталей». Трансляция встречи велась на YouTube-канале агентства Reuters.

    На представленной Зеленским карте были отмечены российские регионы – ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с указанием процента территорий, находящихся под контролем России.

    Ранее перед началом закрытой части переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Владимир Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России.

    Дональд Трамп планирует обсудить с лидерами Европы и Зеленским обмен территориями. Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 21:55 • Новости дня
    В Овальном кабинете установили карту Украины с пометками

    Карту Украины с пометками установили в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    В Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была установлена большая карта Украины, передает РИА «Новости».

    По словам корреспондента Би-Би-Си Энтони Заркера, карту разместили напротив стола, за которым сидели лидеры, сразу после того как журналистов попросили покинуть помещение. Часть карты, где расположены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, была закрашена бежевым цветом.

    Заркер предположил, что карта может стать для Трампа аргументом в вопросе обмена территорий на мир.

    Ранее украинская делегация прибыла в Белый дом, при этом заместитель Ермака Павел Палиса нес большой свернутый лист бумаги, который, по предположениям в Сети,  мог оказаться картой.

    Ранее Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа о возможности уступок территорий во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Завершилась встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой MAX
    В России началась разработка сервиса подтверждения возраста без паспорта
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации