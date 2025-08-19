Макрон заявил о выборе места встречи Путина и Зеленского в ближайшие часы

Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Tекст: Антон Антонов

Макрон отметил, что состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом США. «Было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

По его словам, трехсторонняя встреча с участием США может пройти через две-три недели после двустороннего контакта.

Он заявил, что лидеры европейских стран и США рассчитывают организовать прямое общение между Путиным и Зеленским в ближайшие дни и настаивают на введении режима прекращения огня на время переговоров, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели сорокаминутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече Путина с Зеленским. Зеленский сказал, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.



