  • Новость часаХАМАС согласилось освободить половину заложников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    «Нет на свете выше звания, чем Рабочий Человек». Как Путин изменил шкалу ценностей
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания после модернизации
    Украина начала переговоры о поставках газа из Азербайджана
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    2 комментария
    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня

    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире

    Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском

    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Комментарии (11)
    18 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Рукописные пометки Путина на речи для Анкориджа попали на фото
    Рукописные пометки Путина на речи для Анкориджа попали на фото
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В объектив фотокамер попали рукописные пометки президента России Владимира Путина на распечатанном тексте речи после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

    На фотографиях с саммита в Анкоридже, где проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, видно, что российский президент лично делал рукописные пометки на тексте своего выступления.

    На одном из снимков после пресс-конференции Путин держит в руках стопку бумаг с речью, где один из листов явно исписан вручную. На нем заметны выделенные слова и разделение текста на смысловые блоки размашистым почерком, передает ТАСС.

    На других снимках с пресс-конференции у Путина в руках оказались и распечатанные тезисы речи, используемые параллельно с рукописными листами. Это свидетельствует о том, что окончательный вариант обращения корректировался до последнего момента.

    Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с подготовленным текстом в сторону.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу
    США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украину рассматривают как возможного экспортера военной техники для европейских стран при увеличении их оборонных расходов, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Украина может стать крупным поставщиком военной техники для европейских стран, сказал Уитэкер, сообщает ТАСС.

    По его словам, европейские страны будут тратить порядка 5% своего ВВП на оборону.

    Уже сейчас следует задуматься о будущем украинской экономики, добавил постпред США при альянсе. Украине предстоит восстанавливать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство, порты и инфраструктуру. Для этого понадобится значительное финансирование, большая часть которого ожидается от европейских стран, заключил он.

    Ранее Уитэкер заявлял, что гарантии безопасности для Киева в рамках возможного мирного соглашения будут оформляться вне структуры НАТО.

    До этого СМИ сообщали, что Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон будут сопровождать многие европейские лидеры, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Путин по ходу выступления на Аляске изменил свою речь

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной видеозаписи видно, как президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону, сообщают информационные агентства.

    Видео показал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». На видео глава российского государства убрал в сторону четыре листа во время выступления. Он сделал это после слов о том, что Москва ожидает от Украины и Европы отказа от попыток сорвать урегулирование провокациями или закулисными интригами, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. Глава американского государства Дональд Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров. Источник, близкий к организации переговоров, рассказал, что поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер пригласил Путина в свой лимузин.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – приводит слова Зарубина РИА «Новости». В Telegram он опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 10:48 • Новости дня
    Мелони выступила против идеи Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину

    Премьер Италии Мелони осудила идею Макрона о миротворцах ЕС на Украине

    Мелони выступила против идеи Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях, сообщает Corriere della Sera.

    Газета Corriere della Sera пишет, что Мелони выступила против инициативы Эммануэля Макрона об отправке европейских миротворцев на Украину, передает РИА «Новости». Ранее французский президент настаивал на прямом военном вмешательстве европейских стран для защиты Киева, предлагая ввести военные контингенты.

    Мелони продолжает отстаивать идею гарантий безопасности для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. Отвечая Макрону, она поинтересовалась, каким числом военных должен быть этот контингент и насколько реально выполнение подобной задачи, если учитывать, что у России 1,3 млн солдат. Премьер подчеркнула, что возможная гибель европейских солдат вызовет необходимость коллективной реакции НАТО, что фактически означает автоматическое применение альянсом соответствующей статьи.

    В преддверии встречи в Вашингтоне с участием лидеров США, стран Евросоюза и Владимира Зеленского, Мелони призвала европейских союзников внимательно «сопровождать усилия» Дональда Трампа. Она считает, что Белый дом может организовать информационную повестку так, что Трамп «захватит сцену» и оставит Зеленского и других европейских лидеров в тени.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готова поддержать инициативу ЕС по гарантиям безопасности для Украины, аналогичным пятой статье Устава НАТО.

    Урсула фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу».

    Канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила, что «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.


    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    В суд Москвы поступил иск к актеру Певцову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к народному артисту России, депутату Госдумы Дмитрию Певцову.

    Заявление подала общественный деятель Александра Тищенко, которая требует компенсации морального вреда, передает ТАСС.

    По словам истца, Певцов «отказал ей в личной встрече и допустил в публичном пространстве оскорбительные высказывания, что причинило ей нравственные страдания».

    В июле Тищенко уже подавала иск о защите чести и достоинства к Певцову.

    В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 01:02 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «безвыходном положении» Зеленского из-за встречи с Трампом

    Bloomberg: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за встречи с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, которому предстоит встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, оказался в безвыходном положении, пишет Bloomberg.

    «Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с Трампом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и добиться ужесточения санкций США против России.

    В публикации указывается, что европейские лидеры, сопровождающие Зеленского, не располагают значительным влиянием на Трампа и сами не пришли к согласию. Также Bloomberg прогнозирует, что украинская делегация попытается выяснить у США возможные гарантии по предполагаемой сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом пройдет в понедельник, 18 августа. Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг такую возможность.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    В Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом

    Tasnim: Поведение Путина на переговорах в США показало превосходство России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    Превосходство России на переговорах с США отметил иранский источник, передает ТАСС. В публикации агентства Tasnim отмечается, что президент России проявил образец стратегической выдержки, выделяясь тщательным анализом и полным контролем над ситуацией.

    Авторы подчеркивают, что спокойствие, лаконичность и сосредоточенность Владимира Путина позволили не только укрепить красные линии Москвы, но и продемонстрировать информационное и психологическое преимущество России перед США.

    Tasnim считает, что саммит на Аляске стал заметным достижением российской внешней политики и сигналом для союзников и оппонентов о способности Москвы управлять общественным мнением и ситуацией на поле боя.

    Ранее Times писала, что Владимир Путин сохранил сильную позицию по отношению к Дональду Трампу после визита на Аляску.

    После саммита Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 22:46 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине потребовала не допускать «никаких компромиссов» с Россией

    Посол ЕС Матернова: Не должно быть никаких компромиссов с Россией по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что нельзя позволить Москве «диктовать условия мира» на Украине, не должно быть «никаких компромиссов».

    Матернова указала в соцсетях, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где его встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита в Вашингтон его будут сопровождать европейские лидеры. По словам Матерновой, это стало ярким подтверждением поддержки Украины со стороны Евросоюза.

    Европейский союз с самого начала занимает позицию, согласно которой «мир должен строиться на принципах международного права», на «уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» – заявила Матернова.

    «Никаких иллюзий, никаких компромиссов», – заявила она, добавив, что «Европа едина и решительна». Матернова заверила, что Европа «не потерпит мира, который является лишь синонимом капитуляции» и что «Украина может полностью положиться на своих европейских партнеров».

    Она призвала «подтолкнуть» Россию «к реальному прекращению огня, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже». Матернова заявила, что нельзя позволить Москве «диктовать условия мира», поскольку это якобы «означало бы поставить под угрозу мир во всей Европе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Трамп разместил в соцсетях репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 01:17 • Новости дня
    Ульянов заявил о праве России на гарантии безопасности от Запада

    Постпред в Вене Ульянов: Россия имеет право на гарантии безопасности от Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Будущие гарантии безопасности должны быть учтены не только для Киева, но и для России, но Запад «еще не начал об этом думать», заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По словам Ульянова, многие лидеры стран Евросоюза подчеркивают необходимость гарантий для Киева в будущих мирных соглашениях. «Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности», – заявил Ульянов в Telegram.

    Ульянов задался вопросом о том, что «может предложить Запад». Он выразил мнение, что на Западе пока не задумывались о возможных гарантиях безопасности для России, что является ошибкой, которую необходимо исправить. Дипломат заявил, что Россия готова содействовать обсуждению этого вопроса в рамках переговоров.

    Ульянов подчеркнул, что подобные гарантии должны быть значительно более надежными, чем обещания 1990 года о нерасширении НАТО на восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Главы Еврокомиссии, Франции, Италии, Германии и другие европейские лидеры решили сопровождать Зеленского.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин назначил Любинского замглавы МИД
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика на отзыв мандата
    В Думе предложили защитить педагогов от общения с родителями вне работы
    Трамп пообещал запретить голосование по почте
    Swatch отозвала оскорбившую китайцев рекламу
    Депутат Буцкая предложила запретить телефоны в детских лагерях

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации