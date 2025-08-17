  • Новость часаТрамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    Режим Майи Санду вступил в борьбу за выживание
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области
    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    48 комментариев
    17 августа 2025, 17:12 • Новости дня

    Рубио заявил о готовности США усилить санкции против России

    Госсекретарь США Рубио заявил о готовности США усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине.

    США не снимали ни одной из введенных ранее санкций против России и готовы принять дополнительные меры, если не последует прогресса по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, россияне уже сталкиваются с очень серьезными последствиями.

    «Ни одна санкция не была снята – ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются», – заявил Рубио.

    Рубио отметил, что если не удастся достичь соглашения, последствия будут сохраняться, включая действующие санкции и, возможно, новые рестрикции. Он добавил, что при отсутствии договоренностей США готовы ввести дополнительные ограничения в отношении России.

    Госсекретарь подчеркнул, что США не считают себя стороной конфликта на Украине. По его словам, «это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует утвердить 19-й пакет санкций в сентябре.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия киевскому режиму после саммита президентов России и США.

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отказался поддерживать новые санкции против России.

    16 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске позволила значительно пересмотреть условия решения конфликта на Украине, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

    По словам Риттера, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске позволила пересмотреть условия урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что саммит Трампа и Путина стал серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Он отметил, что впервые США приняли российское предложение по урегулированию, и теперь и на Украине, и в Европе должны будут с этим смириться.

    Риттер считает, что у Дональда Трампа теперь более глубокое понимание российской позиции по украинскому вопросу, в отличие от того, которое могли донести его собственные советники. По мнению аналитика, США и Россия выбрали необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    Владимир Путин заявил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность проведенного разговора.

    Путин также отметил, что переговоры на Аляске приближают стороны к нужным решениям.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 20:01 • Новости дня
    В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров

    NPR: Страницы документов Госдепа о саммите в Анкоридже нашли в отеле на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    В гостинице Анкориджа постояльцы нашли бумаги с деталями саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

    Документы Госдепа США, касающиеся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, были обнаружены в отеле Hotel Captain Cook в Анкоридже, передает ТАСС.

    По информации NPR, бумаги нашли постояльцы в общем принтере гостиницы. В документах содержались расписание саммита, списки российских и американских делегаций с произношением фамилий, а также рассадка и меню обеда в честь Владимира Путина.

    Согласно опубликованным материалам, гостям планировалось подать салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус, а также картофельное пюре, спаржу и крем-брюле. Как отмечается, рабочий обед был запланирован, но затем отменен.

    Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. Президент России отдельно подчеркнул: «Урегулирование украинского конфликта стало главной темой дискуссий». По итогам встречи Путин пригласил Трампа в Москву.

    Ранее сообщалось, что часть российской и американской делегаций, приехавших на саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, была вынуждена поселиться в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиничных мест.

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту.

    Комментарии (7)
    16 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен

    Конгрессвумен Грин оценила дружеский жест между журналистами России и США

    Tекст: Мария Иванова

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин положительно оценила обмен подарками между журналистами на саммите в Анкоридже, отметив символичность дружеского жеста – бутылки русской водки.

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала дружеские отношения между российскими и американскими журналистами на саммите в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала сообщение американского журналиста Брайана Гленна, который рассказал о подарке – бутылке русской водки – от российского коллеги. Гленн получил презент за то, что нашел и вернул камеру, которую российский журналист потерял на мероприятии.

    «Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту! Да, именно в таком мире я хочу жить. Отличная работа, Брайан!», – написала Грин в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По ее словам, такие поступки вдохновляют на надежду и создают положительный пример для сотрудничества между странами.

    История с подарком также вызвала отклик у пользователей соцсетей, которые отметили редкость таких моментов взаимопомощи между представителями разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Брайан Гленн пришел в восторг от бутылки водки, которую ему подарили во время визита в Россию.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что состоявшийся на Аляске разговор с Дональдом Трампом был откровенным и приблизил к достижению важных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, стали шагом к достижению важных договоренностей, передает РИА «Новости».

    «Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», – сказал Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Дональдом Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность диалога.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.


    Комментарии (10)
    16 августа 2025, 21:58 • Новости дня
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске

    Экс-посол Британии Форд заявил о прогрессе на встрече Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Истеричная и озлобленная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что на саммите России и США был достигнут прогресс, хотя и не в том направлении, которого ожидал западный истеблишмент, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

    Бывший посол Британии в Сирии Питер Форд прокомментировал реакцию западных СМИ на переговоры президентов России и США, передает РИА «Новости».

    По мнению дипломата, истеричная и озлобленная реакция западных изданий свидетельствует о том, что на саммите был достигнут прогресс, хотя и не в том направлении, которого ожидал западный истеблишмент.

    Форд также отметил, что сама встреча Путина и Трампа на Аляске стала важным шагом вперед в двусторонних отношениях. По его мнению, после переговоров стали видны контуры будущего мирного урегулирования, а путь к новым встречам был определен.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Дональд Трамп проявил особое уважение к Владимиру Путину во время визита на Аляску.

    Саммит Россия-США на Аляске продемонстрировал взаимное уважение между двумя сверхдержавами и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча на Аляске также привела к политической лихорадке в Европе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однанко американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин, сообщил источник, близкий к организации переговоров.

    Источник сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac, передает РИА «Новости».

    Однако, по информации источника, протокол мероприятия был нарушен: сначала президенты вместе поднялись на постамент для общего фото, а затем Трамп неожиданно пригласил Путина в свой автомобиль. Президент России с легкостью согласился, и таким образом обе делегации вынужденно изменили сценарий церемонии.

    Источник подчеркнул, что данное решение не планировалось заранее и стало импровизацией со стороны американского лидера.

    Дональд Трамп встретил Владимира Путина на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил важность оказанных Трампом почестей Путину.

    Комментарии (6)
    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Fox News опубликовал письмо Меланьи Трамп к Владимиру Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп передал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо супруги Меланьи, которое телеканал Fox News выложил в открытый доступ.

    В письме супруги президента США Меланьи Трамп к Владимиру Путину содержится призыв к волевому решению остановить украинский конфликт ради будущих поколений.

    «Каждый ребенок разделяет одни и те же скрытые мечты: о любви, возможностях и безопасности, где бы он ни родился – в сельской местности или центре роскошного города. Наша обязанность как родителей – оправдывать надежды будущего поколения. Как родители мы обязаны взращивать надежды следующего поколения. Как лидеры мы ответственны за сохранение будущего детей», – сказано в письме, представленном Fox News.

    Первая леди США пытается убедить российского лидера в том, что каждое поколение начинает свой чистый и незамутненный путь с веры в лучшее, и это выше географии, правительств и идеологий, однако некоторым из них приходится труднее.

    «В нынешнем мире некоторые дети вынуждены сдерживать тихий смех, чтобы тьма их не поглотила – такой молчаливый вызов силам, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы один способны вернуть им способность звонко смеяться», – написала госпожа Трамп.

    В завершение послания она убеждает президента России в том, что настало время одним росчерком пера послужить не только своей стране, но и всему человечеству. Меланья Трамп считает, что реализовать такую смелую идею, выходящую за пределы человеческих разногласий, под силу именно Владимиру Путину.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    Комментарии (4)
    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 18:16 • Новости дня
    Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным
    Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит на Аляску был своевременным и полезным, с президентом США Дональдом Трампом были обсуждены причины кризиса на Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся беседы.

    Владимир Путин назвал свой визит на Аляску, где состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом, своевременным и полезным, передает ТАСС.

    «Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что детальное обсуждение генезиса кризиса на Украине и выработка подходов к устранению первопричин должны стать основой для его урегулирования.

    «Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», – сказал Путин.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что между ним и Владимиром Путиным было достигнуто много договоренностей по разным вопросам, но эти договоренности он не назвал сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление завершить конфликт между братскими народами России и Украины.

    По итогам переговоров на Аляске Путин согласился с позицией Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    Комментарии (4)
    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине

    Путин: Россия уважает позицию США и тоже хочет мирного урегулирования

    Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине, подчеркнув стремление России к мирному решению ситуации.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров заявил, что Москва с уважением относится к позиции американской администрации по скорейшему прекращению боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», – отметил президент.

    Ранее Путин на совещании в Кремле заявил, что разговор с Трампом был полезным и они обсудили причины кризиса на Украине.

    Американский президент Дональд Трамп после встречи на Аляске заявил о множестве договоренностей с Путиным, но не стал называть их сделкой.

    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 18:55 • Новости дня
    Мишустин, Медведев и Шойгу приняли участие в совещании по саммиту на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу приняли участие в совещании по итогам встречи России и США на Аляске.

    Совещание по итогам визита Владимира Путина на Аляску прошло в очном формате в Екатерининском зале Московского Кремля, передает ТАСС.

    В центре стола находился президент России, а остальные участники занимали места напротив него. Среди присутствующих были премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие члены российской делегации, принимавшие участие в саммите на Аляске.

    Кроме них, на встрече присутствовали руководители ключевых ведомств: глава МИД Сергей Лавров, глава Министерства обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента Кирилл Дмитриев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин.

    В работе совещания приняли участие и члены правительства: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также представители администрации президента – руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что визит на Аляску был своевременным и полезным, а с президентом США Дональдом Трампом обсудил причины кризиса на Украине.

    Путин также выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 20:47 • Новости дня
    Во Франции заявили об отсутствии дипломатической изоляции России

    Французский политик Филиппо заявил об отсутствии изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что большинство стран мира продолжают вести диалог с Россией, которая никогда не была в изоляции.

    Флориан Филиппо заявил об отсутствии какой-либо дипломатической изоляции России, передает ТАСС.

    Он отметил, что не стоит путать позицию стран Группы семи и Евросоюза с мнением всего мира и подчеркивает разницу между западными СМИ и мировым общественным мнением.

    Политик обратил внимание на то, что страны БРИКС сейчас объединяют 3,6 млрд человек, а их суммарный ВВП превышает показатели G7. Филиппо отметил, что разрыв между этими группировками увеличивается с каждым годом.

    Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп правильно оценил ситуацию и решил использовать ее в интересах своей страны.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    В Швейцарии заявили о триумфальном возвращении Путина на международную арену. Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что проведенный на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева.

    Комментарии (0)
    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

