ЕС объявил о планах одобрить 19-й санкционный пакет в сентябре

Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о планах одобрить 19-й санкционный пакет

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз продолжит ужесточать санкции в отношении России и примет девятнадцатый пакет ограничительных мер в начале сентября, передает ТАСС. О соответствующих планах объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, «мы продолжим оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября».

Руководство Евросоюза подчеркнуло, что решение о новом пакете ограничений не зависит от текущих дипломатических инициатив. Фон дер Ляйен отметила, что экономические и политические меры будут сохраняться до завершения боевых действий.

ЕС и Британия после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили, что не прекратят поставки оружия киевскому режиму, и указали, что Россия не может блокировать право Украины на вступление в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что угрозы европейцев продолжать оказывать давление на Россию и ужесточать санкции не повлияют на позицию Москвы.