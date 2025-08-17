МВД предложило меры по защите данных пользователей портала «Госуслуг»

Tекст: Ирма Каплан

«Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги», – приводит ТАСС рекомендации ведомства.

В МВД советуют также не обращаться к третьим лицам за помощью при подаче заявлений или предварительной записи через личный кабинет на «Госуслугах». Если же возникла необходимость такого обращения, следует хранить логин и пароль в безопасности и не сообщать их никому, включая сотрудников.

МВД рекомендует при смене номера телефона сразу вносить изменения в профиль на Едином портале, не использовать VPN для доступа к личному кабинету и не сохранять пароли на чужих компьютерах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, злоумышленники разработали новую двухэтапную схему телефонного мошенничества с целью получения доступа к «Госуслугам» через обманные звонки.

Кроме того, злоумышленники используют поддельные электронные письма со штрафами ГИБДД, добавляя реальные персональные данные для обмана граждан и кражи финансов, предупредили в МВД.