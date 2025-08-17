Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
МЖД направила пожарный поезд в помощь ликвидации пожара в Новой Москве
Пожарный поезд отправился в Щербинку в Новой Москве, где горят складские помещения, сообщил Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД).
В МЖД заявили, что в субботу около 23.10 в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, которые не принадлежат ОАО «РЖД».
«Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 т воды и 4,7 т пенообразователя. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. На движение поездов ситуация не влияет», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения с вечера субботы ликвидируют пожар в Новой Москве на Люблинской улице в районе Щербинки.